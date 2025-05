L’Algérie et la Mauritanie ont discuté, mercredi, les évolutions sécuritaires en Afrique et ont signé un accord de coopération dans le domaine de la défense.

Cette rencontre s’est tenue dans le cadre d’une visite en Algérie du ministre mauritanien de la Défense, Hanena Ould Sidi Ould Hanena, à la tête d’une délégation militaire, selon un communiqué du ministère algérien de la Défense.

Le texte précise que le ministre algérien de la Défense, Saïd Chengriha, s’est entretenu avec son homologue mauritanien des “évolutions sécuritaires en Afrique du Nord et sur le continent africain”. Les deux parties ont échangé leurs analyses sur diverses questions d’intérêt commun et exploré les moyens de renforcer leur coopération militaire bilatérale.

À l’issue de la rencontre, un accord de coopération dans le domaine de la défense a été signé, sans que son contenu ne soit dévoilé.

Des défis communs

Le communiqué rapporte que Chengriha a affirmé que l’Algérie et la Mauritanie “partagent les mêmes ambitions et des défis communs, faisant de leur relation bilatérale un modèle à suivre en matière de coopération et de complémentarité entre les pays arabes et africains”.

Il a ajouté que “les défis sécuritaires, économiques et géopolitiques auxquels fait face notre région imposent aujourd’hui, plus que jamais, un renforcement de l’action commune”.

De son côté, le ministre mauritanien de la Défense a salué “la profondeur des liens de fraternité et de bon voisinage entre les deux peuples frères, ainsi que le rôle de premier plan de l’Algérie pour la consolidation de la sécurité dans la région”.

La coopération entre l’Algérie et la Mauritanie s’est nettement intensifiée ces cinq dernières années, portée par des échanges réguliers entre les présidents Abdelmadjid Tebboune et Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et concrétisée par des projets structurants, tels que la construction d’une route terrestre, l’aménagement d’un poste-frontière et la création d’une zone de libre-échange.