Par Patrick Wanjohi

Le continent africain doit aujourd'hui être totalement dépourvu de frontières économiques pour que votre entreprise africaine puisse prospérer.

Les frontières nuisent au progrès économique. L'environnement commercial devient de plus en plus intenable pour les entreprises qui doivent payer des taxes pour que leurs produits franchissent les frontières du continent.

Il n'est pas non plus rentable pour vous de demander et de payer un visa pour visiter un autre pays africain.

En outre, l'idée novatrice que vous avez pourrait profiter à beaucoup plus d'Africains si elle était adoptée de manière transparente et sans goulots d'étranglement.

L'ancien président ghanéen Kwame Nkrumah, dans son essai de 1968 intitulé « Pourquoi l'Afrique doit s'unir », a déclaré : « Si nous nous laissons balkaniser, nous serons recolonisés et éliminés les uns après les autres ».

En apparence, l'effondrement des frontières économiques semble plus idéaliste et politiquement correct, mais en réalité, il s'agit d'une tâche difficile qui doit être accomplie. Aujourd'hui, il existe des solutions réalistes et pratiques qui valent la peine de faire pression sur votre gouvernement.

La question est de savoir comment tous les pays d'Afrique ouvriront leurs frontières les uns aux autres pour commercer sans mettre en péril leur développement économique interne, tout en préservant des aspects tels que la sécurité intérieure et la possibilité pour leurs citoyens d'être les premiers à en bénéficier.

Selon l'Union africaine, la solution réside dans la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA). Les travaux visant à faire de cette zone une réalité sont en cours.

Intégration régionale

En bref, l'accord AfCFTA vise à transformer le continent africain en un marché libéralisé pour le commerce des biens et des services. Plus de 1,3 milliard d'Africains devraient acheter et vendre leurs produits librement, sans barrières, et bénéficier d'un marché d'une valeur de plus de 3 400 milliards de dollars. L'idée, qui est entrée en vigueur le 30 mai 2019, vise à exploiter cette population comme un formidable marché pour développer le commerce intra-africain.

Si elle est pleinement mise en œuvre, il s'agit d'une étape cruciale pour parvenir à une Afrique économiquement sans frontières. L'un des principes de l'AfCFTA est l'élimination des barrières tarifaires et non tarifaires au commerce des biens et des services.

L'accord n'a pas encore été pleinement mis en œuvre par plusieurs pays africains. Malgré cet obstacle, des gains sont encore réalisés, ce qui indique clairement qu'il s'agit d'une bonne idée pour les entreprises africaines.

Andrew Mold, chef du groupe AfCFTA au bureau sous-régional pour l'Afrique de l'Est de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, déclare que les recherches montrent que des secteurs tels que l'agro-industrie, l'industrie manufacturière et les services ont un potentiel de croissance important.

" Les travaux de simulation de la CEA suggèrent une augmentation de 35 à 36 % du commerce intra-africain, mais si l'on examine le secteur agroalimentaire, par exemple, on constate que l'augmentation sera de près de 50 %, et que le commerce des services augmentera également de 40 %, une fois que l'accord sera pleinement mis en œuvre", a déclaré M. Mold.

C'est une excellente nouvelle, surtout si vous travaillez dans le secteur agricole. Le secteur agricole en Afrique représente 15 % du PIB du continent, évalué à environ 100 milliards de dollars.

La bonne nouvelle pour vous, c'est que si votre pays et ses voisins assouplissent totalement les barrières non tarifaires, telles que les taxes à l'exportation et les interdictions d'importation, et réduisent également les coûts de production nationaux, vos coûts de production baisseront, ce qui se traduira par une augmentation des bénéfices, des possibilités d'expansion et des emplois pour un plus grand nombre de personnes. Il en va de même pour l'agriculture, mais aussi pour toutes les autres industries.

Connexion dynamique

L'Union africaine affirme que le succès de l'AfCFTA dépend fortement de la libre circulation des personnes. Ses statistiques montrent que si 32 États membres de l'UA ont signé le protocole sur la libre circulation des personnes, seuls quatre l'ont ratifié.

Cela renvoie à la volonté politique des dirigeants africains. Pour développer son entreprise, il faut se déplacer librement, commercialiser son produit, rechercher des opportunités, faire du benchmarking et se mettre en relation avec d'autres. Le développement du secteur du tourisme doit donc être une priorité absolue.

La Communauté de l'Afrique de l'Est, par exemple, a fait des progrès dans ce domaine. Un Kényan peut entrer en Ouganda en utilisant uniquement sa carte d'identité, et un Ougandais peut faire de même en visitant le Kenya. Aucun visa n'est nécessaire.

Le Kenya est allé plus loin en supprimant l'obligation de visa et en introduisant à la place une autorisation de voyage électronique (ETA), qui oblige les voyageurs à obtenir une autorisation en ligne payante pour entrer dans le pays.

Toutefois, certains pays africains sont encore exemptés de ces frais d'ETA, car ils ont conclu des accords d'abolition des visas ou signé des accords bilatéraux d'exemption avec le gouvernement kenyan.

Il s'agit des Comores, de l'Afrique du Sud, de l'Éthiopie, du Congo, de l'Érythrée et du Mozambique. Cet acte de bonne foi pourrait considérablement stimuler le secteur du tourisme s'il était adopté sur l'ensemble du continent.

Le tourisme étant l'un des cinq domaines prioritaires de l'AfCFTA, les experts suggèrent que le tourisme rend possible l'intégration régionale et permet également aux entreprises de prospérer.

Geoffrey Manyara, responsable des affaires économiques à la CEA, section SRO-EA-Sub Regional Initiatives, explique que leur étude révèle la corrélation entre le tourisme et le commerce.

"Le tourisme est ce qui induit le commerce, et pour vous donner un exemple, l'un des principaux exportateurs qui est venu au Rwanda il y a quelque temps est venu au Rwanda en tant que touriste, mais il a réalisé qu'il y avait une opportunité, et maintenant il est le principal exportateur", a déclaré M. Manyara.

L'un des moyens de faciliter le tourisme est également le ciel libre. Les compagnies aériennes africaines comme Kenya Airways, Ethiopian Airlines et RwandAir pourraient collaborer en partie plutôt que de se faire totalement concurrence. Cela implique un assouplissement des tarifs aériens et des taxes sur le transport de marchandises à travers le continent.

Le marché unique du transport aérien africain (SAATM), pilier de l'intégration et du commerce intra-africain, a été lancé par l'Union africaine le 28 janvier 2018.

Le président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, a déclaré que l'ouverture du ciel conduirait à "une augmentation de la disponibilité des vols et à une plus grande connectivité interrégionale entre diverses villes, centres commerciaux et autres destinations importantes en Afrique, et pas seulement les capitales ".

En outre, il y aura une réduction massive des prix des billets d'avion et des temps de voyage, grâce à l'élimination des correspondances inutiles et des temps de recouvrement dans les aéroports. Plus de 30 pays africains ont signé le protocole, mais sa mise en œuvre reste un défi.

Une seule monnaie

En raison de l'abondance des monnaies sur le continent, le dollar joue aujourd'hui le rôle d'intermédiaire dans le commerce africain. Si votre pays d'origine pouvait collaborer avec d'autres pour créer une monnaie africaine unifiée, adossée aux ressources naturelles du continent, la monnaie d'échange serait solide.

Cela faciliterait les échanges, permettant à un Égyptien de faire des affaires avec un Sud-Africain ou à un Burundais de commercer avec un Libérien sans se soucier des inhibitions liées au Forex.

En outre, vous devez améliorer vos compétences en matière de communication si vous voulez réussir dans vos affaires. Le continent a donc besoin d'une langue commune. Qu'il s'agisse du kiswahili, du haoussa ou du yoruba, nous devons apprendre à l'adopter rapidement pour communiquer et faire des affaires.

Vous possédez maintenant les éléments nécessaires pour transformer votre entreprise en franchise d'ici à ce que l'Afrique atteigne l'objectif économique de l'Agenda 2063. Les frontières économiques doivent être abolies dès maintenant ; l'AfCFTA l'indique très clairement, mais ce grand mouvement vers un seul marché doit être poussé par votre gouvernement.

Selon le secrétariat de l'AfCFTA, 54 pays africains ont signé l'accord et 48 ont déposé leurs instruments de ratification. Si l'accord est bien mis en œuvre, l'UA estime que 30 millions de personnes sortiront de l'extrême pauvreté et que vous, en tant qu'homme d'affaires, en récolterez encore plus.

C'est maintenant qu'il faut agir. Comme l'a déclaré le président Kwame Nkrumah dans son essai : "En Afrique, nous ne pouvons pas attendre ; nous n'osons pas attendre jusqu'à ce que nous soyons condamnés pour n'avoir pas su saisir la grande opportunité, en répondant à l'appel de l'heure la plus glorieuse de l'Afrique".

L'auteur, Patrick Wanjohi, est un consultant en communication attaché à la Fondation africaine pour le renforcement des capacités, la principale institution africaine de développement des capacités, soutenue par les États membres de l'Union africaine.