INTERNATIONAL
2 min de lecture
Les États-Unis ont-ils finalement décidé de renverser Maduro ?
Selon les interlocuteurs d'Axios, Washington n'a «jamais été aussi proche» d'un conflit armé avec Caracas.
Les États-Unis ont-ils finalement décidé de renverser Maduro ?
En réponse, Maduro mobilise 4,5 millions de miliciens pour « défendre le pays ». / AP
30 août 2025

La lutte du président américain Donald Trump contre le narcotrafic en provenance du Venezuela pourrait n’être qu’un prétexte pour des plans bien plus ambitieux : le renversement de Nicolás Maduro. C’est ce qu’a rapporté Axios, citant des sources au sein de la Maison-Blanche.

Selon les interlocuteurs du média, Washington « n’a jamais été aussi proche » d’un conflit armé avec Caracas.

Dans la région des Caraïbes, comme cela a été mentionné précédemment, sept navires militaires ont été déployés, avec à leur bord 4 500 militaires, incluant un destroyer équipé de missiles guidés et un sous-marin d’attaque. Axios souligne également la présence de 2 200 marines, un effectif inhabituel pour des opérations de lutte contre les cartels de drogue.

« Laisser Maduro au pouvoir au Venezuela, c’est comme nommer Jeffrey Epstein directeur d’une maternelle », a déclaré à Axios l’un des conseillers de Trump.

Nos recommandations

Un autre membre de l’administration Trump, qui a également souhaité rester anonyme, a ajouté : « Si Maduro perd le pouvoir, personne ne s’en plaindra. »

Officiellement, la Maison-Blanche affirme que l’objectif de l’opération est de lutter contre le narcotrafic. Cette semaine, Trump a déclaré être prêt à mobiliser « toute la puissance » des forces armées américaines pour combattre les livraisons de drogue en provenance du Venezuela.

En réponse, le président Nicolás Maduro a annoncé la mobilisation et la préparation de 4,5 millions de miliciens pour « défendre le pays ».

Le 8 août, le Département de la Justice et le Département d’État américains ont annoncé une récompense de 50 millions de dollars pour toute information menant à l’arrestation du leader vénézuélien.

Maduro est accusé de trafic international de drogue, de corruption et de graves violations des droits de l’homme.

SOURCE DE L'INFORMATION:TRT Afrika and agencies
Plus de contenus
La Cour africaine rejette toutes les requêtes de Gbagbo contre l'Etat de Côte d'Ivoire
La Turquie salue l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda
Assimi Goïta : "L'AES sollicite l'accompagnement de la Russie dans la lutte contre le terrorisme"
Israël affirme avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen
Le Libéria organise des funérailles pour le président Samuel Doe, assassiné il y a 35 ans
Guterres : "L’accord RDC-Rwanda, une avancée vers la stabilité à l’Est de la RDC"
Hakan Fidan souligne la nécessité d'un accord permanent entre l'Iran et les États-Unis
Soudan : le chef de l'armée, Al-Burhan, accepte un cessez-le-feu de 7 jours à El-Fasher
La RDC et le Rwanda signent l’accord de paix de Washington
Erdogan: La Turquie est en pourparlers avec les États-Unis pour rejoindre le programme F-35
Cameroun : Issa Tchiroma veut succéder à Paul Biya
Soudan : L'armée affirme avoir pris le contrôle du bastion rebelle dans l'État du Nil Bleu
Erdogan : L'engagement de l'OTAN à consacrer 5% du PIB aux dépenses montre que le bloc "est prêt"
L'enterrement de l'ex-président zambien en Afrique du Sud interrompu en pleine cérémonie
Kenya : les manifestations font un mort et des blessés au milieu d'un black-out médiatique
Visitez TRT Global. Faites-nous part de vos commentaires !
Contact us