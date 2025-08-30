La lutte du président américain Donald Trump contre le narcotrafic en provenance du Venezuela pourrait n’être qu’un prétexte pour des plans bien plus ambitieux : le renversement de Nicolás Maduro. C’est ce qu’a rapporté Axios, citant des sources au sein de la Maison-Blanche.

Selon les interlocuteurs du média, Washington « n’a jamais été aussi proche » d’un conflit armé avec Caracas.

Dans la région des Caraïbes, comme cela a été mentionné précédemment, sept navires militaires ont été déployés, avec à leur bord 4 500 militaires, incluant un destroyer équipé de missiles guidés et un sous-marin d’attaque. Axios souligne également la présence de 2 200 marines, un effectif inhabituel pour des opérations de lutte contre les cartels de drogue.

« Laisser Maduro au pouvoir au Venezuela, c’est comme nommer Jeffrey Epstein directeur d’une maternelle », a déclaré à Axios l’un des conseillers de Trump.