La lutte du président américain Donald Trump contre le narcotrafic en provenance du Venezuela pourrait n’être qu’un prétexte pour des plans bien plus ambitieux : le renversement de Nicolás Maduro. C’est ce qu’a rapporté Axios, citant des sources au sein de la Maison-Blanche.
Selon les interlocuteurs du média, Washington « n’a jamais été aussi proche » d’un conflit armé avec Caracas.
Dans la région des Caraïbes, comme cela a été mentionné précédemment, sept navires militaires ont été déployés, avec à leur bord 4 500 militaires, incluant un destroyer équipé de missiles guidés et un sous-marin d’attaque. Axios souligne également la présence de 2 200 marines, un effectif inhabituel pour des opérations de lutte contre les cartels de drogue.
« Laisser Maduro au pouvoir au Venezuela, c’est comme nommer Jeffrey Epstein directeur d’une maternelle », a déclaré à Axios l’un des conseillers de Trump.
Un autre membre de l’administration Trump, qui a également souhaité rester anonyme, a ajouté : « Si Maduro perd le pouvoir, personne ne s’en plaindra. »
Officiellement, la Maison-Blanche affirme que l’objectif de l’opération est de lutter contre le narcotrafic. Cette semaine, Trump a déclaré être prêt à mobiliser « toute la puissance » des forces armées américaines pour combattre les livraisons de drogue en provenance du Venezuela.
En réponse, le président Nicolás Maduro a annoncé la mobilisation et la préparation de 4,5 millions de miliciens pour « défendre le pays ».
Le 8 août, le Département de la Justice et le Département d’État américains ont annoncé une récompense de 50 millions de dollars pour toute information menant à l’arrestation du leader vénézuélien.
Maduro est accusé de trafic international de drogue, de corruption et de graves violations des droits de l’homme.