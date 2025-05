Le ministre turc du Commerce a déclaré jeudi que la Turquie, avec son “expérience et sa capacité de production”, aiderait le gouvernement syrien à développer ses capacités institutionnelles et à combler les lacunes en matière d'infrastructures.

Lors d'une visite officielle de deux jours à Damas, la capitale de la Syrie, mercredi et jeudi, accompagné d’une délégation d'hommes d'affaires turcs, de dirigeants de chambres et de syndicats, Bolat a tenu des réunions bilatérales avec ses homologues sur diverses questions, notamment le commerce, les douanes, le transport, l'investissement, les finances, les banques, la passation de marchés et l'énergie.

Il a rencontré le ministre syrien de l'Économie et de l'Industrie, Nidal al-Sha'ar, le ministre des Finances, Mohamed Yasser Barnia, le ministre des Transports, Yaroub Suleyman Badr, et le chef des ports terrestres et maritimes, Kuteybe Ahmed Badawi.

Félicitant la Syrie pour sa révolution du 8 décembre 2024, qui a vu la fin du régime Assad, Bolat a indiqué que la Turquie avait subi le deuxième impact le plus important de la guerre civile syrienne, qui dure depuis 13 ans.

“La Turquie et la Syrie ont une occasion historique de développer leurs relations de manière multidimensionnelle au cours de cette nouvelle période. Nous avons souligné que nous étions ouverts à la coopération avec le monde des affaires dans un large éventail de domaines, de l'investissement aux services, à l'infrastructure, au commerce des marchandises, conformément aux besoins et aux demandes de la Syrie”, a annoncé Bolat sur X.

Le ministre turc a affirmé avoir échangé à propos d'un passage plus rapide et plus efficace des postes douaniers entre les deux pays et l'ouverture de passages de transit qui feront de la Syrie une “base de transit”. “Dans le prolongement de la vision définie par la route historique du Hedjaz, nous continuerons à prendre les mesures nécessaires pour renforcer nos réseaux de transport avec la Syrie”, a-t-il expliqué.

”Nous sommes toujours prêts à partager notre expérience et nos connaissances dans tous les domaines, ainsi que nos capacités de production et technologiques avec nos frères syriens. Nous nous renforcerons ensemble dans tous les domaines, y compris les douanes, la logistique, la réhabilitation des zones industrielles, les investissements conjoints et le renforcement du système financier”, a-t-il conclu.