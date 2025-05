L'administration Trump travaille sur un plan visant à expulser définitivement et à relocaliser jusqu'à un million de Palestiniens de Gaza vers la Libye, selon un rapport de NBC News citant cinq personnalités informées de la question.

Citant deux personnes ayant une connaissance directe et un ancien responsable américain, NBC a également rapporté vendredi que le plan est suffisamment pris au sérieux pour que les États-Unis en aient discuté avec l’administration libyenne.

En échange de l'expulsion des Palestiniens, Washington libérerait des milliards de dollars de fonds gelés par les États-Unis il y a plus d'une décennie, selon NBC et les mêmes trois sources.

Jeudi, le président américain Donald Trump a réitéré son désir de prendre le contrôle de Gaza, déclarant lors d'une table ronde d'affaires au Qatar que les États-Unis en feraient une "zone de liberté" et affirmant qu'il n'y avait plus rien à sauver dans ce territoire palestinien.

Trump avait d'abord proposé son idée concernant Gaza en février, affirmant que les États-Unis le réaménageraient et forceraient les Palestiniens à déménager ailleurs.

Le plan a suscité une condamnation mondiale, les Palestiniens, les nations arabes et l'ONU affirmant qu'il équivaudrait à un nettoyage ethnique.

Basem Naim, un haut responsable du Hamas, a déclaré que le Hamas n'était pas au courant de discussions concernant l'expulsion des Palestiniens.

"Les Palestiniens sont profondément enracinés dans leur patrie, très attachés à leur terre et prêts à se battre jusqu'au bout et à tout sacrifier pour défendre leur terre, leur patrie, leurs familles et l'avenir de leurs enfants", a insisté Naim à NBC News.

"[Les Palestiniens] sont exclusivement les seuls à avoir le droit de décider pour les Palestiniens, y compris Gaza et les Gazaouis, de ce qu'il faut faire ou ne pas faire."

'L'humanité est abandonnée'

La crise à Gaza a atteint l'une de ses périodes les plus sombres, alors qu'Israël bloque toute nourriture et tout approvisionnement entrant dans le territoire et poursuit un bombardement intensifié dans ce qui est qualifié de guerre génocidaire.

Les responsables humanitaires avertissent qu'une famine menace d'engloutir l'enclave.

Les médecins alertent qu'ils n'ont plus de médicaments pour traiter les conditions courantes.

Les dirigeants israéliens menacent d'une invasion terrestre encore plus intense.

L'armée se prépare à une nouvelle organisation avec le soutien des États-Unis pour prendre en charge la distribution de l'aide, malgré les avertissements des groupes humanitaires que ces plans ne répondront pas aux besoins massifs et pourraient imposer des restrictions à ceux qui y sont éligibles.

On ne sait pas quand les opérations commenceraient ni qui les financerait.

"C'est la phase la plus meurtrière et la plus destructrice de la guerre d'Israël contre Gaza, et pourtant le monde a détourné le regard", a déploré Bushra Khalidi, responsable des politiques pour Israël et les territoires palestiniens occupés à l'ONG humanitaire Oxfam.

"Après 19 mois d'horreur, Gaza est devenue un endroit où le droit international est suspendu et où l'humanité est abandonnée."

La majorité des 2,3 millions d'habitants de Gaza sont déplacés à l'intérieur de l'enclave alors qu'Israël élargit son génocide, qui depuis octobre 2023 a tué près de 64 000 Palestiniens — dont environ 11 000 seraient ensevelis sous les décombres de maisons bombardées — et ravagé une grande partie du territoire.