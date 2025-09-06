La transition vers des réseaux intelligents alimentés par des énergies renouvelables transforme le paysage énergétique mondial, mais elle introduit également des risques tels que les pannes de courant, les cybermenaces et une dépendance accrue aux nouvelles technologies, selon un récent rapport de l'Académie Nationale du Renseignement de la Turquie (MIA).
Publié vendredi, le rapport intitulé « Sécurité énergétique et transformation numérique-verte : Transition vers des réseaux intelligents et sans carbone » révèle que, bien que les technologies intelligentes et les réseaux sans carbone aient le potentiel de décarboner les économies et de réduire la dépendance aux combustibles fossiles, ils mettent également les systèmes électriques traditionnels à rude épreuve.
« La fiabilité des réseaux électriques n'est plus garantie », indique le rapport.
« Alors que nous nous dirigeons vers une part croissante d'énergies renouvelables et une numérisation accrue, assurer la stabilité est devenu l'un des défis majeurs de notre époque. »
Un signal d'alarme
Les vulnérabilités de cette transformation sont devenues particulièrement visibles le 28 avril 2025, lorsqu'une énorme panne d'électricité survenue en Espagne s'est propagée au Portugal et à la France, plongeant des millions de personnes dans l'obscurité pendant près de 10 heures.
Cette défaillance en cascade a laissé des milliers de personnes bloquées dans les métros, les aéroports et les gares. Les systèmes de paiement se sont effondrés, les hôpitaux ont limité leurs services aux urgences, et plusieurs régions ont déclaré l'état d'urgence.
Les analystes ont identifié un facteur critique : la part des énergies renouvelables dans le réseau électrique espagnol avait atteint 78 %, bien au-delà du seuil recommandé de 70 %.
Le manque de capacité de réserve suffisante a amplifié la fragilité du système, déclenchant des défaillances généralisées.
« Cette panne est un avertissement », souligne le rapport.
« Sans stratégies de protection mises à jour et des infrastructures résilientes, les risques d'effondrement systémique continueront d'augmenter. »
La promesse et les périls des réseaux intelligents
Les réseaux intelligents — intégrant l'IA, l'Internet des objets (IoT) et l'analyse de données en temps réel — sont au cœur de la révolution numérique-verte. En équilibrant l'offre et la demande, en prévoyant les schémas de consommation et en améliorant l'efficacité énergétique, ces systèmes promettent un réseau électrique plus durable et adaptatif.
Cependant, « intelligent » ne signifie pas nécessairement sécurisé, avertit le rapport.
Avec une intégration numérique plus poussée, l'exposition aux cyberattaques, aux injections de données falsifiées et aux perturbations par logiciels malveillants augmente, ce qui pourrait paralyser des régions entières.
Pour contrer ces risques, le rapport préconise l'utilisation de la détection d'anomalies basée sur l'IA, des communications cryptées et une authentification multifactorielle pour les opérations critiques du réseau.
Alors que la planète se réchauffe, les événements météorologiques extrêmes — des ouragans et inondations aux sécheresses prolongées — amplifient les risques énergétiques.
Les sources renouvelables comme le solaire et l'éolien, bien qu'essentielles pour la décarbonisation, restent intermittentes et dépendantes des conditions météorologiques.
Pour stabiliser l'approvisionnement lors de pics soudains de demande, plusieurs pays réactivent désormais des centrales nucléaires comme capacité de réserve d'urgence, marquant un virage controversé mais pragmatique.
Nouvelles technologies, nouvelles dépendances
La transition numérique-verte crée également une nouvelle vague de dépendances technologiques.
Le rapport met en lumière une dépendance critique aux systèmes de contrôle pilotés par l'IA, au stockage avancé d'énergie et aux électroniques de puissance formant le réseau — dont beaucoup sont produits à l'étranger.
« L'indépendance énergétique s'étend désormais au-delà du carburant », révèle l'analyse.
« Sans développement de technologies nationales, les nations risquent de remplacer une forme de dépendance par une autre. »
Les régions avec une forte pénétration des énergies renouvelables rencontrent des défis croissants pour équilibrer l'offre fluctuante et la demande.
L'analyse souligne l'importance de solutions de stockage d'énergie à grande échelle, en pointant les centrales hydroélectriques à pompage-turbinage comme des alternatives supérieures aux batteries chimiques.
Ces installations, selon le rapport, sont particulièrement efficaces pour atténuer le phénomène dit de la « courbe du canard », où la demande énergétique atteint un pic brutal après le coucher du soleil, lorsque la production solaire diminue.
L'analyse appelle à une stratégie de défense à multiples facettes pour protéger les systèmes énergétiques dans l'ère numérique-verte.
Elle met l'accent sur la nécessité de moderniser les infrastructures vieillissantes en mettant à niveau les centrales électriques, les postes de transformation et les systèmes d'automatisation.
Renforcer les capacités des opérateurs de réseau est également crucial, avec un focus sur la formation à la cybersécurité, la réponse en temps réel aux crises et l'optimisation des systèmes.
De plus, le rapport souligne l'importance d'élargir la collaboration internationale par le partage des renseignements sur les cybermenaces et le développement de mécanismes de réponse coordonnée.
Cependant, il avertit que de telles mesures doivent être accompagnées d'innovations nationales.
« La coopération régionale est essentielle », insiste le rapport, « mais l'indépendance stratégique exige des technologies locales. »
Une transition fragile
La transformation numérique-verte représente l'un des changements d'infrastructure les plus ambitieux de l'histoire moderne. Pourtant, à mesure que les réseaux deviennent plus intelligents et connectés, ils deviennent également plus fragiles.
« L'avenir de la sécurité énergétique dépendra de la recherche de cet équilibre », conclut le rapport.
« Des réseaux intelligents, durables et résilients ne sont pas une option — ils sont impératifs. »
Des pannes de grande ampleur aux menaces de cybersécurité en passant par les dépendances technologiques, le rapport de l'Académie Nationale du Renseignement de la Turquie souligne que la sécurité énergétique au 21e siècle repose sur des infrastructures résilientes, l'innovation nationale et la collaboration internationale.