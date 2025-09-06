La transition vers des réseaux intelligents alimentés par des énergies renouvelables transforme le paysage énergétique mondial, mais elle introduit également des risques tels que les pannes de courant, les cybermenaces et une dépendance accrue aux nouvelles technologies, selon un récent rapport de l'Académie Nationale du Renseignement de la Turquie (MIA).

Publié vendredi, le rapport intitulé « Sécurité énergétique et transformation numérique-verte : Transition vers des réseaux intelligents et sans carbone » révèle que, bien que les technologies intelligentes et les réseaux sans carbone aient le potentiel de décarboner les économies et de réduire la dépendance aux combustibles fossiles, ils mettent également les systèmes électriques traditionnels à rude épreuve.

« La fiabilité des réseaux électriques n'est plus garantie », indique le rapport.

« Alors que nous nous dirigeons vers une part croissante d'énergies renouvelables et une numérisation accrue, assurer la stabilité est devenu l'un des défis majeurs de notre époque. »

Un signal d'alarme

Les vulnérabilités de cette transformation sont devenues particulièrement visibles le 28 avril 2025, lorsqu'une énorme panne d'électricité survenue en Espagne s'est propagée au Portugal et à la France, plongeant des millions de personnes dans l'obscurité pendant près de 10 heures.

Cette défaillance en cascade a laissé des milliers de personnes bloquées dans les métros, les aéroports et les gares. Les systèmes de paiement se sont effondrés, les hôpitaux ont limité leurs services aux urgences, et plusieurs régions ont déclaré l'état d'urgence.

Les analystes ont identifié un facteur critique : la part des énergies renouvelables dans le réseau électrique espagnol avait atteint 78 %, bien au-delà du seuil recommandé de 70 %.

Le manque de capacité de réserve suffisante a amplifié la fragilité du système, déclenchant des défaillances généralisées.

« Cette panne est un avertissement », souligne le rapport.

« Sans stratégies de protection mises à jour et des infrastructures résilientes, les risques d'effondrement systémique continueront d'augmenter. »

La promesse et les périls des réseaux intelligents

Les réseaux intelligents — intégrant l'IA, l'Internet des objets (IoT) et l'analyse de données en temps réel — sont au cœur de la révolution numérique-verte. En équilibrant l'offre et la demande, en prévoyant les schémas de consommation et en améliorant l'efficacité énergétique, ces systèmes promettent un réseau électrique plus durable et adaptatif.

Cependant, « intelligent » ne signifie pas nécessairement sécurisé, avertit le rapport.

Avec une intégration numérique plus poussée, l'exposition aux cyberattaques, aux injections de données falsifiées et aux perturbations par logiciels malveillants augmente, ce qui pourrait paralyser des régions entières.

Pour contrer ces risques, le rapport préconise l'utilisation de la détection d'anomalies basée sur l'IA, des communications cryptées et une authentification multifactorielle pour les opérations critiques du réseau.

Alors que la planète se réchauffe, les événements météorologiques extrêmes — des ouragans et inondations aux sécheresses prolongées — amplifient les risques énergétiques.

Les sources renouvelables comme le solaire et l'éolien, bien qu'essentielles pour la décarbonisation, restent intermittentes et dépendantes des conditions météorologiques.

Pour stabiliser l'approvisionnement lors de pics soudains de demande, plusieurs pays réactivent désormais des centrales nucléaires comme capacité de réserve d'urgence, marquant un virage controversé mais pragmatique.