Le fonds souverain de Djibouti prévoit de doubler ses actifs sous gestion de plus d'un milliard de dollars au cours de la prochaine décennie, a déclaré son directeur général, en investissant dans des projets à haut rendement pour soutenir les plans de développement économique du gouvernement.

Le pays de la Corne de l'Afrique a créé le Fonds Souverain de Djibouti (FSD) en 2020, cherchant à exploiter un modèle qui a été déployé avec succès par des économies du Golfe et d'Asie comme le Qatar et Singapour, pour financer la diversification et le développement économiques, tout en offrant un amortisseur en cas de crise.

“Toutes choses étant égales par ailleurs, la base des dividendes, etc., je pense que nous pouvons doubler la taille des actifs sous gestion au cours de la prochaine décennie”, a démontré Slim Feriani, le directeur général de FSD, lors d'une interview avec Reuters.

Situation géographique stratégique

Le fonds d'investissement détient la totalité du monopole d'État des télécommunications, Djibouti Telecom, et une participation de 40 % dans GHIH, qui est la société de portefeuille de nombreux actifs maritimes et logistiques de Djibouti, y compris son port, a indiqué Feriani.

Elle reçoit également environ 25 millions de dollars en espèces chaque année, ce qui représente une part de 20 % des recettes annuelles provenant de la location de bases par le gouvernement à des armées étrangères.

La situation géographique de Djibouti en fait un pays stratégiquement important, abritant des bases militaires pour les États-Unis, la Chine, le Japon et des pays européens comme l'Italie et la France, a souligné Feriani.

Djibouti, situé à l'entrée sud de la mer Rouge, est l'un des plus petits pays d'Afrique, avec une population d'un peu plus d'un million d'habitants.

Une croissance soutenue

Son économie est fortement tributaire du transport maritime mondial et de son port en eau profonde de pointe, qui dessert également l'Éthiopie voisine et enclavée, un marché à croissance rapide de plus de 100 millions d'habitants.

La Banque mondiale prévoit une croissance économique moyenne de 5,4 % entre 2024 et 2026, soutenue par les recettes d'exportation provenant de la logistique et des réexportations vers l'Éthiopie.

“Nous sommes une plaque tournante pour les ports et la logistique, mais nous devrions être une plaque tournante pour l'industrie manufacturière dans le reste de la région”, a expliqué Feriani.

Investir dans des actifs à l’étranger

FSD dispose d'un portefeuille d'investissements d'une valeur de plus de 50 millions de dollars, comprenant des centres de données, des énergies renouvelables et de la logistique dans le pays, ainsi qu'une participation dans un projet d'énergie solaire dans la région de Grand Bara, a rensigné Feriani, qui a précédemment occupé des postes à la banque d'investissement Nomura à Londres et en tant que ministre en Tunisie.

Toutefois, le fonds devrait également investir dans des actifs à l'extérieur du pays, a estimé Feriani, sans donner de calendrier.

“Nous nous inspirons de Temasek”, a-t-il déclaré, en référence au fonds souverain de Singapour.