La Turquie et l'Iran devraient renforcer leur coopération dans la lutte contre le terrorisme, a déclaré le président turc Recep Tayyip Erdogan à son homologue iranien Massoud Pezeshkian lors d'une réunion vendredi en Azerbaïdjan.

La rencontre entre Erdogan et Pezeshkian s'est déroulée en marge d'un sommet de l'Organisation de coopération économique (OCE) à Khankendi, en Azerbaïdjan. Au cours de cette réunion, les relations bilatérales et les questions régionales ont également été abordées, selon la Direction de la communication de la Turquie sur X.

Erdogan a souligné l'importance de transformer le cessez-le-feu actuel entre l'Iran et Israël en une stabilité durable, insistant sur la nécessité de résoudre les différends par le dialogue et la négociation.

Il a également exprimé la volonté d'Ankara d'assumer des responsabilités pour promouvoir la paix, y compris en jouant un rôle de médiateur si nécessaire.

Le développement des relations bilatérales dans tous les domaines, notamment le commerce, serait bénéfique pour les deux pays, a ajouté le président turc.

La Direction de la communication a précisé que lors de cette rencontre, Erdogan était accompagné de plusieurs hauts responsables, dont le ministre des Affaires étrangères Hakan Fidan, le ministre du Commerce Omer Bolat, le ministre des Transports et des Infrastructures Abdulkadir Uraloglu, le directeur de la communication Fahrettin Altun, et Akif Cagatay Kilic, conseiller principal d'Erdogan pour la politique étrangère et la sécurité.