La députée américaine Marjorie Taylor Greene a suggéré que l'assassinat de l'ancien président des États-Unis, John F. Kennedy, pourrait être lié à son opposition au programme nucléaire israélien, tout en se demandant si elle-même ou le président Donald Trump pourraient désormais courir des risques similaires.

« Il y avait autrefois un grand président que le peuple américain aimait. Il s'opposait au programme nucléaire d'Israël. Et puis il a été assassiné », a écrit mardi la républicaine de Géorgie sur la plateforme de médias sociaux X.

« Dois-je maintenant craindre pour ma vie aussi ? Et qu'en est-il du président Trump, qui a fermement critiqué Israël ce matin pour avoir continué à attaquer l'Iran ? » a-t-elle ajouté.

Ses remarques sont survenues peu après que Trump a mis en garde Israël contre de nouvelles frappes aériennes sur l'Iran, qualifiant une telle action de « violation majeure » d'un accord de cessez-le-feu.

Des guerres étrangères sans fin

Greene s'est également exprimée contre les récentes attaques militaires américaines visant des sites nucléaires iraniens, critiquant ce qu'elle décrit comme des guerres étrangères interminables servant « des intérêts étrangers ».

« Des soldats américains ont été tués et à jamais brisés physiquement et mentalement pour des changements de régime, des guerres étrangères et pour les profits de l'industrie militaire. J'en ai assez », a-t-elle écrit dans un autre message.

Le président Kennedy a été assassiné à Dallas, au Texas, en 1963.

Bien que les enquêtes officielles aient conclu que Lee Harvey Oswald, un ancien Marine américain, était responsable de la fusillade, cet assassinat a longtemps été l'objet de spéculations et de théories du complot.

Pendant sa présidence, Kennedy avait exprimé des inquiétudes concernant les ambitions nucléaires d'Israël.

En 1963, il avait pressé le Premier ministre de l'époque, David Ben-Gourion, de faire preuve de transparence sur les activités du site nucléaire de Dimona, avertissant que le maintien du secret pourrait « sérieusement compromettre » le soutien des États-Unis à Israël.

Cependant, aucune preuve publique et vérifiée ne relie la mort de Kennedy à ce différend.

Les propos de Greene ont suscité des critiques de la part de ses opposants politiques et d'analystes, qui estiment qu'ils risquent de renforcer des affirmations non fondées.

Elle n'a pas fourni de preuves pour étayer le lien entre l'assassinat de Kennedy et la politique nucléaire d'Israël.