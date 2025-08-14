Dans le cadre de la collecte des archives et artefacts du Capitaine Thomas Sankara (août 1983-octobre 1987), un citoyen burkinabè qui détenait la guitare rouge du "Père de la Révolution" l’a restituée au gouvernement.

La restitution s’est effectuée au domicile de Jean Hervé Louari, le détenteur de la guitare de Thomas Sankara. Le ministre de la Culture s’est rendu le mardi 5 août 2025 dans le quartier Pissy de Ouagadougou, sortie Ouest de la capitale burkinabè pour récupérer la fameuse guitare.

Selon le communiqué du ministère, la remise a été faite par, M. Louari, "Ingénieur Télécom à la retraite, qui détenait cet objet précieux qui lui a été offert il y a une quinzaine d'années par son ami François Tapsoba, ancien soliste de l'Harmonie Voltaïque".

"C’est un de mes grands frères du quartier qui était le soliste de l’harmonie voltaïque (ndlr orchestre) François Tapsoba. Comme il savait que j’étais un grand fan, un grand admirateur de Thomas Sankara, il est venu me voir puisque j’étais membre d’honneur de l’orchestre des anciens dont il était membre. C’est là qu’il a dit, je vais faire don à mon petit frère de la guitare de Thomas Sankara. C’est comme ça qu’un matin, il m’a amené la guitare. Il m’a expliqué que Thomas Sankara l’appelait pour jouer avec lui de temps en temps à la guitare, lui confiant que c’était un cadeau du président Omar Bongo", a expliqué le généreux donateur.

"C’était pour moi une belle occasion de confier cette guitare car je sais qu’elle sera dans de bonnes mains (…) et c’était mieux pour moi de donner le bien pour qu’il profite à plus d’un", a-t-il ajouté.