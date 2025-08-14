Dans le cadre de la collecte des archives et artefacts du Capitaine Thomas Sankara (août 1983-octobre 1987), un citoyen burkinabè qui détenait la guitare rouge du "Père de la Révolution" l’a restituée au gouvernement.
La restitution s’est effectuée au domicile de Jean Hervé Louari, le détenteur de la guitare de Thomas Sankara. Le ministre de la Culture s’est rendu le mardi 5 août 2025 dans le quartier Pissy de Ouagadougou, sortie Ouest de la capitale burkinabè pour récupérer la fameuse guitare.
Selon le communiqué du ministère, la remise a été faite par, M. Louari, "Ingénieur Télécom à la retraite, qui détenait cet objet précieux qui lui a été offert il y a une quinzaine d'années par son ami François Tapsoba, ancien soliste de l'Harmonie Voltaïque".
"C’est un de mes grands frères du quartier qui était le soliste de l’harmonie voltaïque (ndlr orchestre) François Tapsoba. Comme il savait que j’étais un grand fan, un grand admirateur de Thomas Sankara, il est venu me voir puisque j’étais membre d’honneur de l’orchestre des anciens dont il était membre. C’est là qu’il a dit, je vais faire don à mon petit frère de la guitare de Thomas Sankara. C’est comme ça qu’un matin, il m’a amené la guitare. Il m’a expliqué que Thomas Sankara l’appelait pour jouer avec lui de temps en temps à la guitare, lui confiant que c’était un cadeau du président Omar Bongo", a expliqué le généreux donateur.
"C’était pour moi une belle occasion de confier cette guitare car je sais qu’elle sera dans de bonnes mains (…) et c’était mieux pour moi de donner le bien pour qu’il profite à plus d’un", a-t-il ajouté.
Le gouvernement a salué son altruisme et son sens de patriotisme. "C’est un acte hautement patriotique que vous posez ce matin. Vous auriez pu garder ce bien précieux jalousement. Mais quand vous avez entendu l’appel, vous avez voulu être un acteur de cette histoire", a déclaré le ministre de la Culture et porte-parole du gouvernement, Gilbert Ouédraogo.
Alimenter le mémorial Thomas Sankara
"Cette cession intervient suite à la campagne de collecte des archives et artéfacts de la révolution d’août 1983, initiée depuis le 28 novembre 2024, par les autorités, à travers le Projet de construction des infrastructures du mémorial Isidore Noël Thomas Sankara (PCIM-INTS) qui était représenté à la cérémonie de remise par son Coordonnateur Etienne Lompo et le Comité International Mémorial Thomas Sankara (CIMTS) représenté par son Secrétaire Youlouka Luc Damiba", a réagi le mémorial Thomas Sankara.
Thomas Sankara était très attaché à la musique. Plusieurs témoignages confirment que le Père de la Révolution burkinabè jouait très bien à la guitare, son instrument de prédilection. Bien avant de diriger la Haute-Volta devenue Burkina Faso sous sa houlette, Thomas Sankara avait créé le "Missil Band" de Pô du temps où il y était comme commandant du Centre national d’entraînement commando (CNEC) dans les années 1950. Chef de l’État, il a popularisé les bals populaires et a créé des orchestres comme les petits chanteurs au poing levé et les colombes de la Révolution.
Le gouvernement a lancé un appel aux autres détenteurs d’archives et artéfacts, à se manifester, pluisieurs objets appartenant à l’ancien dirigeant manquant à l’appel : le pistolet à crosse d’ivoire, le cahier de notes, la bague en or, les voitures de fonction du feu président Sankara sont toujours recherchés. Ces objets serviront à alimenter le mémorial, érigé en hommage au leader de la révolution burkinabé et à ses douze compagnons, assurent les responsables du mémorial.