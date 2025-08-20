La visite du président turc Recep Tayyip Erdogan en Somalie en 2011 a marqué un tournant historique qui a changé le destin du pays, a déclaré un ministre somalien.

Le ministre somalien des Ports et des Transports maritimes, Abdulkadir Mohamed Nur, a confié à Anadolu lors d'une interview que la visite d’Erdogan en août 2011 s’était déroulée pendant l’une des périodes les plus difficiles que la Somalie ait connues depuis l’effondrement de sa structure étatique en 1990.

La visite d’Erdogan à Mogadiscio, accompagné de son épouse Emine Erdogan, de ses enfants et de ministres, est restée gravée dans les mémoires comme une journée inoubliable pour la Somalie, alors confrontée à la pire sécheresse de son histoire, a expliqué Nur.

Les responsables somaliens considèrent cette visite comme un tournant ayant permis de sortir le pays de son isolement et de le placer sur l’agenda de la communauté internationale, tout en élevant les relations turco-somaliennes à un niveau stratégique.

Nur a souligné que la Somalie, qui semblait abandonnée depuis l’effondrement de l’État en 1990, traversait l’une des pires sécheresses de son histoire.

« À cette époque, la Somalie était un pays isolé du monde et sans aide. Lorsque le président Erdogan, accompagné de son cabinet, de sa famille et de tous ses collaborateurs, est arrivé en Somalie, un tournant s’est produit. Non seulement le peuple turc a apporté son aide, mais l’attention du monde entier s’est tournée vers la Somalie », a-t-il noté.