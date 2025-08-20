TURQUIE
Ministre somalien : La visite d'Erdogan en Somalie en 2011 a été un tournant dans l'histoire du pays
La visite historique du président Recep Tayyip Erdogan en Somalie en 2011, alors Premier ministre, a laissé une empreinte profonde dans la mémoire collective.
Le directeur de l'Office de promotion des investissements somaliens a déclaré que la visite d'Erdogan en 2011 était axée sur l'aide, tandis que son voyage de 2016 était centré sur le développement. / AA Archive
20 août 2025

La visite du président turc Recep Tayyip Erdogan en Somalie en 2011 a marqué un tournant historique qui a changé le destin du pays, a déclaré un ministre somalien.

Le ministre somalien des Ports et des Transports maritimes, Abdulkadir Mohamed Nur, a confié à Anadolu lors d'une interview que la visite d’Erdogan en août 2011 s’était déroulée pendant l’une des périodes les plus difficiles que la Somalie ait connues depuis l’effondrement de sa structure étatique en 1990.

La visite d’Erdogan à Mogadiscio, accompagné de son épouse Emine Erdogan, de ses enfants et de ministres, est restée gravée dans les mémoires comme une journée inoubliable pour la Somalie, alors confrontée à la pire sécheresse de son histoire, a expliqué Nur.

Les responsables somaliens considèrent cette visite comme un tournant ayant permis de sortir le pays de son isolement et de le placer sur l’agenda de la communauté internationale, tout en élevant les relations turco-somaliennes à un niveau stratégique.

Nur a souligné que la Somalie, qui semblait abandonnée depuis l’effondrement de l’État en 1990, traversait l’une des pires sécheresses de son histoire.

« À cette époque, la Somalie était un pays isolé du monde et sans aide. Lorsque le président Erdogan, accompagné de son cabinet, de sa famille et de tous ses collaborateurs, est arrivé en Somalie, un tournant s’est produit. Non seulement le peuple turc a apporté son aide, mais l’attention du monde entier s’est tournée vers la Somalie », a-t-il noté.

Nur a insisté sur le fait que la Turquie n’a jamais abandonné la Somalie depuis la visite d’Erdogan, déclarant : « Depuis ce jour, nous avons progressé chaque jour. La contribution de la Turquie à la reconstruction de la Somalie a été significative. »

Nur a également affirmé que la Turquie a toujours soutenu la Somalie dans sa lutte contre le terrorisme, son développement et la prospérité de son peuple.

Mohamed Dhuubow, directeur du Bureau de promotion des investissements somaliens au ministère de la Planification, de l’Investissement et du Développement économique, a commenté les visites d’Erdogan : « La visite de 2011 était axée sur l’aide humanitaire, mais la seconde visite en 2016 était un voyage de développement. »

Dhuubow a expliqué que le rôle de la Turquie en Somalie s’est orienté vers l’investissement et les infrastructures.

L’ouverture d’une ambassade à Mogadiscio, l’établissement du bureau de l’Agence turque de coopération et de coordination (TIKA), ainsi que l’ouverture d’écoles et d’hôpitaux turcs ont contribué à institutionnaliser les relations.

Aujourd’hui, la Somalie est devenue un symbole de l’expansion africaine de la Turquie. Les entreprises turques jouent un rôle visible dans les infrastructures et la vie quotidienne en Somalie, tandis que les deux pays explorent de nouvelles collaborations dans les domaines de l’énergie, de la pêche et même de l’espace.

SOURCE DE L'INFORMATION:AA
