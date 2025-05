Par Nahla Valji

Le monde en développement fait face à un sérieux défi de financement. Bien que la crise actuelle ait été déclenchée par des réductions profondes et soudaines de l'aide américaine, elle reflète une tendance plus large de diminution de l'aide publique au développement (APD) ces dernières années.

Ce moment incite à une réévaluation du modèle d'aide lui-même, en particulier sa tendance à favoriser une dépendance structurelle. Les pays qui dépendent depuis longtemps d'un soutien extérieur sont désormais contraints de repenser leurs politiques.

Pour les nations confrontées à des crises humanitaires aiguës, ces réductions ont des conséquences dévastatrices. Ici, une solidarité internationale accrue et un soutien financier restent essentiels. Mais pour d'autres, ce moment représente une opportunité de reconsidérer leurs trajectoires de développement.

Souvent perçue comme une exception, l'Érythrée offre des leçons provocantes mais opportunes sur l'autosuffisance et le développement avec des ressources limitées. sur la base du partenariat des Nations Unies dans le pays, voici cinq enseignements du modèle érythréen qui semblent particulièrement pertinents aujourd'hui :

1. Définir son propre agenda de développement

L'Érythrée a été ferme dans sa volonté de s'assurer que l'aide extérieure s'aligne sur ses priorités nationales. Les partenariats de développement, y compris avec les Nations Unies, sont guidés par des stratégies dirigées par le gouvernement, enracinées dans une philosophie d'autosuffisance et évaluées à travers une perspective de durabilité à long terme. Cela a permis au pays de conserver un plus grand contrôle sur son agenda de développement plutôt que de réagir aux priorités changeantes des donateurs.

Il est important de noter que l'autosuffisance ne signifie pas l'isolement. L'Érythrée maintient un ensemble diversifié de partenaires notamment l'Italie, la Chine, le Royaume-Uni et le Japon. Les Nations Unies ont une présence de longue date dans le pays et soutiennent aujourd'hui des efforts dans les domaines de l'énergie solaire, de l'éducation, de la santé, de la sécurité alimentaire, de la résilience climatique et bien plus encore. Ce partenariat s'articule autour d'un cadre de coopération qui reflète les priorités, les approches et le leadership propres à l'Érythrée.

2. Regarder vers l'intérieur : renforcer les ressources nationales

Lorsque l'Érythrée a mis fin aux opérations de l'USAID en 2005 (Financial Times), beaucoup se sont demandé si le pays pouvait progresser sans une aide étrangère substantielle. Près de deux décennies plus tard, l'Érythrée s'est appuyée sur la mobilisation des ressources nationales, mettant l'accent sur les besoins de base, la protection sociale et la durabilité. Les recettes fiscales, les envois de fonds et les investissements du secteur public dans l'agriculture, la santé et les énergies renouvelables ont été les principaux moteurs de son modèle.

3. Investir d'abord dans les personnes

L'Érythrée a donné la priorité à la fourniture de services de base et à la protection sociale, réalisant des progrès notables dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la sécurité alimentaire. Elle est l'un des rares pays à avoir atteint ses objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) en matière de santé.

Un exemple des moyens innovants qu'elle utilise pour cibler les communautés les plus difficiles à atteindre est le programme des médecins aux pieds nus, une initiative qui forme et déploie des agents de santé communautaires pour fournir des services médicaux essentiels dans les zones reculées, améliorant considérablement l'accès aux soins de santé pour les populations difficiles d'accès.

De plus, l'accent mis par l'Érythrée sur les droits des femmes et l'égalité, enraciné dans leur rôle historique pendant la lutte de libération, se reflète dans des politiques qui élargissent les opportunités éducatives et économiques pour les femmes et les filles.

Les campagnes de vaccination quasi universelles ont réduit les maladies infectieuses, tandis que les efforts communautaires en matière de conservation de l'eau et de préservation des sols ont renforcé la sécurité alimentaire. Ces initiatives montrent comment des investissements ciblés dans le capital humain peuvent conduire à des résultats de développement durables.

4. Faire du développement un effort collectif

La population relativement petite de l'Érythrée a été mobilisée grâce à une forte culture de responsabilité civique et de participation. Par exemple, la construction de petits barrages locaux pour la conservation de l'eau et l'agriculture est dirigée par les communautés elles-mêmes. Cette approche favorise l'appropriation et la durabilité à long terme tout en maintenant les coûts bas et en minimisant le gaspillage.

Associée à une corruption minimale (The Guardian), cela signifie que chaque dollar investi par les partenaires de développement a un impact disproportionné.

5. Penser à long terme, construire la résilience

L'Érythrée a donné la priorité à la durabilité et à la résilience. Les investissements dans l'énergie solaire, la construction de barrages et la conservation des sols ont réduit la dépendance aux importations et à l'aide extérieure. Les Nations Unies ont soutenu ces efforts, notamment à travers des programmes d'adaptation au climat qui aident les agriculteurs à adopter des pratiques résilientes à la sécheresse.

Alors que les contraintes financières remettent en question les efforts de développement mondial, la construction de résilience devient de plus en plus essentielle.

Réflexions finales

Le paysage mondial de l'aide évolue, et de nombreux gouvernements peinent à s'adapter à la diminution des fonds des donateurs. L'expérience de l'Érythrée suggère des approches alternatives au développement, renforçant l'idée que le progrès est fondamentalement un processus local.

Bien que le soutien extérieur puisse catalyser le changement, le développement durable dépend en fin de compte du leadership des communautés et des systèmes nationaux pour définir et diriger leurs propres trajectoires.

Le modèle de l'Érythrée n'est pas sans ses complexités. Ses contrôles stricts sur la vie politique et économique la distinguent de nombreux autres pays. Le secteur privé est sous-développé, limitant l'innovation, le dynamisme économique et la création d'emplois, en particulier pour la population jeune croissante du pays.

D'autres facteurs, tels qu'un environnement politique favorable, pourraient davantage libérer le potentiel du pays pour mobiliser pleinement les investissements étrangers.

Alors que l'Érythrée se tourne vers l'avenir, le développement d'une base économique plus large et inclusive sera essentiel pour transformer les gains de développement en moyens de subsistance durables et en opportunités économiques pour tous.

Néanmoins, dans un monde où les contraintes financières sont la nouvelle norme, la philosophie d'autosuffisance de l'Érythrée soulève des questions importantes sur la manière dont les gouvernements peuvent maintenir le progrès avec des ressources externes limitées. Alors que la communauté mondiale réévalue les partenariats d'aide et de développement, l'expérience de l'Érythrée offre des enseignements précieux à considérer.

L'auteur, Nahla Valji, est la Coordinatrice résidente et humanitaire des Nations Unies en Érythrée.

Avertissement : Les opinions exprimées par l'auteur ne reflètent pas nécessairement celles de TRT Afrika.