Un avion d'American Airlines a pris feu au sol à l'aéroport international de Denver jeudi soir, selon l'Administration fédérale de l'aviation (FAA).

Le vol 1006, un Boeing 737-800, a décollé de l'aéroport de Colorado Springs à destination de l'aéroport international de Dallas Fort Worth, mais s'est dérouté vers Denver après que l'équipage ait signalé des vibrations du moteur, a indiqué la FAA dans un communiqué.

"Après l'atterrissage et pendant le roulage vers la porte d'embarquement, un moteur a pris feu et les passagers ont évacué l'avion par les toboggans", a ajouté la FAA.

Au total, 172 passagers et six membres d'équipage ont été débarqués et relogés dans le terminal, selon l'aéroport.

La FAA a indiqué qu'elle allait enquêter sur l'incident.