La Turquie parmi les pays envisagés pour une rencontre Zelensky-Poutine et Trump
La rencontre pourrait avoir lieu dans 7 à 10 jours si des garanties de sécurité sont convenues, affirme Zelensky.
La Turquie, parmi les pays possibles pour une rencontre Zelensky-Poutine, avec Trump. / AP
21 août 2025

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé ce jeudi qu'il serait disposé à rencontrer le président russe Vladimir Poutine, mais uniquement après que l'Ukraine aura obtenu des garanties de sécurité solides. Parmi les lieux envisagés pour cette rencontre, il a mentionné la Suisse, l'Autriche et la Turquie.

“Nous souhaitons parvenir à une compréhension claire de l'architecture des garanties de sécurité dans un délai de 7 à 10 jours. Sur cette base, nous espérons organiser une réunion trilatérale,” a précisé Zelensky, en faisant référence à une rencontre qui inclurait également le président américain Donald Trump.

“La Suisse, l'Autriche – cela nous convient… Pour nous, la Turquie est un pays membre de l'OTAN et fait partie de l'Europe. Nous n'avons aucune objection (à cette option),” a-t-il ajouté en évoquant les lieux potentiels pour cette rencontre.

