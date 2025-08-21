Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé ce jeudi qu'il serait disposé à rencontrer le président russe Vladimir Poutine, mais uniquement après que l'Ukraine aura obtenu des garanties de sécurité solides. Parmi les lieux envisagés pour cette rencontre, il a mentionné la Suisse, l'Autriche et la Turquie.

“Nous souhaitons parvenir à une compréhension claire de l'architecture des garanties de sécurité dans un délai de 7 à 10 jours. Sur cette base, nous espérons organiser une réunion trilatérale,” a précisé Zelensky, en faisant référence à une rencontre qui inclurait également le président américain Donald Trump.