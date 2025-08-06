TURQUIE
Erdogan : La Turquie en tête des découvertes archéologiques mondiales
La capitale turque accueille un grand événement archéologique, avec une exposition de pièces rares et le retour très attendu de la statue de Marc Aurèle.
La Turquie est leader mondial des découvertes archéologiques, a déclaré le président Erdoğan. / AA
6 août 2025

La Turquie est aujourd’hui le pays qui réalise le plus de découvertes archéologiques, aussi bien sur terre que sous l’eau, a affirmé mercredi le président Recep Tayyip Erdogan, lors du Symposium international d’archéologie organisé à Ankara.

Depuis 2002, a-t-il précisé, 13 291 artefacts historiques ont été rapatriés dans leur pays d’origine.

“Nos experts exploreront chaque centimètre de notre territoire, puis chaque lieu où les Turcs ont un jour posé le pied, en enregistrant méticuleusement notre patrimoine culturel”, a déclaré le chef de l’État.

Le symposium, qui se tient au complexe présidentiel, réunit plus de 250 chercheurs, dont 29 experts internationaux.

Au total, 33 universitaires, dont 17 venus de l’étranger, doivent présenter leurs travaux de recherche. Les directeurs de fouilles de toute la Turquie sont également conviés à l’événement.

En marge du symposium, une exposition intitulée « L’âge d’or de l’archéologie » a été ouverte au public. Elle présente 485 pièces provenant de différentes cités antiques, exposées pour la première fois.

L’un des temps forts de cette exposition est la statue en bronze de l’empereur romain Marc Aurèle, récemment rapatriée en Turquie après 65 ans d’absence.

SOURCE:AA
