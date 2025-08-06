La Turquie est aujourd’hui le pays qui réalise le plus de découvertes archéologiques, aussi bien sur terre que sous l’eau, a affirmé mercredi le président Recep Tayyip Erdogan, lors du Symposium international d’archéologie organisé à Ankara.

Depuis 2002, a-t-il précisé, 13 291 artefacts historiques ont été rapatriés dans leur pays d’origine.

“Nos experts exploreront chaque centimètre de notre territoire, puis chaque lieu où les Turcs ont un jour posé le pied, en enregistrant méticuleusement notre patrimoine culturel”, a déclaré le chef de l’État.

Le symposium, qui se tient au complexe présidentiel, réunit plus de 250 chercheurs, dont 29 experts internationaux.