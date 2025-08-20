Yoane Wissa a supprimé toute référence à Brentford de son compte Instagram alors que son avenir incertain prend une nouvelle tournure.

L'attaquant congolais, qui n'a pas été retenu dans l'équipe pour la défaite 3-1 dimanche à Nottingham Forest, souhaite rejoindre Newcastle.

Les Magpies ont vu au moins une offre pour l'attaquant rejetée par Brentford cet été.

BBC Sport a été le premier à révéler que Wissa était rentré plus tôt que prévu de son stage de pré-saison au Portugal, après quoi il a menacé de ne plus jouer ni s'entraîner pour le club s'il ne donnait pas son accord pour son transfert à St James' Park.

Depuis, les relations se sont légèrement améliorées, ce qui a permis au joueur de 28 ans de reprendre l'entraînement avec l'équipe première tout en continuant à affirmer clairement qu'il souhaitait rejoindre Newcastle.

Il semble qu'à l'époque, Wissa pensait que Brentford approuverait son transfert dans le nord-est une fois qu'il aurait trouvé son remplaçant.