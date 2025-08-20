SPORTS
Pourquoi Yoane Wissa a supprimé ses photos avec le maillot de Brentford sur les réseaux sociaux ?
Ecarté lors du déplacement sur la pelouse de Nottingham Forest, l’attaquant congolais de 28 ans a clairement affirmé qu'il souhaitait rejoindre les Magpies, rapporte la presse britannique.
Wissa a marqué 49 buts en 149 apparitions pour les Bees. / Getty Images
20 août 2025

Yoane Wissa a supprimé toute référence à Brentford de son compte Instagram alors que son avenir incertain prend une nouvelle tournure.

L'attaquant congolais, qui n'a pas été retenu dans l'équipe pour la défaite 3-1 dimanche à Nottingham Forest, souhaite rejoindre Newcastle.

Les Magpies ont vu au moins une offre pour l'attaquant rejetée par Brentford cet été.

BBC Sport a été le premier à révéler que Wissa était rentré plus tôt que prévu de son stage de pré-saison au Portugal, après quoi il a menacé de ne plus jouer ni s'entraîner pour le club s'il ne donnait pas son accord pour son transfert à St James' Park.

Depuis, les relations se sont légèrement améliorées, ce qui a permis au joueur de 28 ans de reprendre l'entraînement avec l'équipe première tout en continuant à affirmer clairement qu'il souhaitait rejoindre Newcastle.

Il semble qu'à l'époque, Wissa pensait que Brentford approuverait son transfert dans le nord-est une fois qu'il aurait trouvé son remplaçant.

Clause de départ revue à la hausse

En effet, Wissa s'attendait à ce que les Bees acceptent son transfert à Tyneside cette semaine, après que le club de l'ouest londonien ait finalisé la signature de Dango Ouattara, en provenance de Bournemouth.

Cependant, selon certaines sources, Brentford évaluerait désormais Wissa, qui n'a pas joué pour le club pendant la pré-saison, à 60 millions de livres sterling, c’est plus que sa clause libératoire.

En conséquence, le conflit entre Wissa et Brentford s'est intensifié, l'attaquant ayant supprimé toutes les photos de lui jouant ou s'entraînant pour le club de sa page Instagram officielle.

Tottenham est également intéressé, mais dans l'état actuel des choses, Newcastle est en meilleure position. Il reste maintenant à voir si Brentford autorisera son transfert avant la date limite.

Wissa a marqué 49 buts en 149 apparitions pour les Bees.

SOURCE DE L'INFORMATION:TRT Afrika and agencies
