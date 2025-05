Le gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) a entamé des consultations politiques en vue de former un gouvernement d'union nationale, alors que la crise sécuritaire s'aggrave dans l'est du pays, ont annoncé des responsables.

Les points de vue sur la formation d'un gouvernement d'unité seront recueillis auprès des acteurs politiques et sociaux, notamment l'Union sacrée, la coalition parlementaire au pouvoir, les partis d'opposition au sein et en dehors du parlement, la société civile, ainsi que des figures nationales de premier plan, selon Eberande Kolongele, conseiller en sécurité du président de la RDC. Kolongele dirige ces consultations.

« Lorsque la patrie est en danger, le Chef de l'État a le devoir de mobiliser toutes les forces pour barrer la route à l'ennemi », a déclaré Eberande dans un communiqué publié par le bureau du Premier ministre.

Le Premier ministre de la RDC, Judith Suminwa Tuluka, et Sama Lukonde, président du Sénat, figuraient parmi ceux qui ont entendus lundi.

Cohésion, unité

Lukonde a signalé que les consultations politiques s'inscrivent dans un esprit de cohésion nationale et d'unité nationale, face à la situation sécuritaire dans l'est du Congo.

« Les échanges sont ouverts à tous les membres de l'opposition ainsi qu'à la société civile congolaise. L'objectif ici est de parvenir à la formation d'un gouvernement inclusif », a-t-il affirmé devant les journalistes dans la capitale Kinshasa.

En février, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, avait annoncé son intention de mettre en place un gouvernement d'union nationale dans le cadre des efforts pour résoudre le conflit dans l'est du Congo.

Depuis environ trois décennies, l'est de la RDC est confronté à une insécurité causée par plusieurs groupes armés.

Environ 6,7 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays à cause de la violence avant la récente escalade, et plus d'un million de Congolais vivent comme réfugiés à travers l'Afrique, selon les Nations Unies.