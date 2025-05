La Turquie, la Chine et la Russie ont condamné la tuerie de plus d'une quarantaine de civils perpétrée vendredi par des membres de l'organisation dite "Etat islamique au grand Sahara (EIGS)" dans la région nigérienne de Tillabéri (ouest) près de la frontière du Burkina Faso.

"Nous sommes profondément attristés d'apprendre que plus de 40 personnes ont perdu la vie et que de nombreuses autres ont été blessées lors de l'attentat terroriste qui a eu lieu hier (21mars) dans le village de Fambita, dans la région de Tillabéri, au Niger", a réagi l'ambassade de la Turquie à Niamey, dans un communiqué consulté par Anadolu.

"Nous condamnons cet attentat odieux et présentons nos condoléances au peuple nigérien", a ajouté la même source. Dans un autre communiqué consulté par Anadolu, "l'ambassade de Chine au Niger condamne l'attaque terroriste du 21 mars 2025 à Tillabéri" et "exprime sa solidarité au gouvernement et au peuple nigérien".

De son côté, l'ambassade de Russie a indiqué être "profondément bouleversée par l'odieux attentat terroriste perpétré le 21 mars", ajoutant condamner "fermement cet acte barbare". Vendredi, des membres présumés de l'EIGS ont attaqué le village de Fambita, situé dans la région de Tillabéri, alors que les fidèles s'étaient rassemblés pour la grande prière.

Selon le ministère nigérien de l'Intérieur, les assaillants ont encerclé la mosquée et ouvert le feu sur les civils, tuant quarante-quatre (44) parmi eux et en blessant treize (13) autres. La région nigérienne de Tillabéri, frontalière du Burkina Faso et du Mali, est confrontée, depuis 2017, à des attaques armées attribuées aux groupes terroristes opérant aux frontières des trois pays.

