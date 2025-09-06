Le Maroc a marqué l'histoire vendredi en devenant la première équipe africaine à se qualifier pour la Coupe du Monde 2026, qui se tiendra au Chili, en Amérique du Nord. Les Lions de l'Atlas ont assuré leur place grâce à une victoire écrasante 5-0 contre le Niger à Rabat.

Cette victoire écrasante a permis au Maroc de prendre une avance irréversible en tête du Groupe E, avec encore deux matchs à jouer. Plus tôt dans la journée, le match nul 1-1 entre la Tanzanie et la République du Congo à Brazzaville a ouvert la voie à la qualification marocaine.

La qualification du Maroc donne le ton pour les éliminatoires africains, et d'autres équipes chercheront à l’imiter. Le Nigeria, par exemple, affronte le Rwanda samedi.

Avec plusieurs équipes encore en lice, la route vers la Coupe du Monde au Chili s'annonce passionnante et pleine de rebondissements.

Autres matchs joués