Le Maroc écrase le Niger et devient la première équipe africaine à se qualifier pour le Mondial 2026
Le Maroc a battu le Niger à domicile à Rabat et s'est qualifié pour la Coupe du monde 2026. / AP
6 septembre 2025

Le Maroc a marqué l'histoire vendredi en devenant la première équipe africaine à se qualifier pour la Coupe du Monde 2026, qui se tiendra au Chili, en Amérique du Nord. Les Lions de l'Atlas ont assuré leur place grâce à une victoire écrasante 5-0 contre le Niger à Rabat.

Cette victoire écrasante a permis au Maroc de prendre une avance irréversible en tête du Groupe E, avec encore deux matchs à jouer. Plus tôt dans la journée, le match nul 1-1 entre la Tanzanie et la République du Congo à Brazzaville a ouvert la voie à la qualification marocaine.

La qualification du Maroc donne le ton pour les éliminatoires africains, et d'autres équipes chercheront à l’imiter. Le Nigeria, par exemple, affronte le Rwanda samedi.

Avec plusieurs équipes encore en lice, la route vers la Coupe du Monde au Chili s'annonce passionnante et pleine de rebondissements.

Autres matchs joués

Dans les autres rencontres disputées vendredi, le Burkina Faso a consolidé sa position avec une victoire impressionnante 5-0 contre Djibouti. Malgré une expulsion précoce, le Burkina Faso a pris l'avantage grâce à Cyriaque Irie et n'a jamais regardé en arrière.

L'Égypte a également fait un pas important vers la qualification en battant l'Éthiopie 2-0 au Caire. Mohamed Salah et Omar Marmoush ont marqué sur penalty en première mi-temps, mettant les Pharaons en position de force.

La République Démocratique du Congo (RDC) a facilement disposé du Soudan du Sud avec une victoire 4-1 à Juba. Cedrick Bakambu et Yoane Wissa ont marqué pour les Léopards, qui sont désormais en tête de leur groupe.

Le Sénégal a également assuré une victoire 2-0 contre le Soudan. Kalidou Koulibaly et Pape Matar Sarr ont marqué pour les Lions de la Teranga.

SOURCE DE L'INFORMATION:TRT Afrika and agencies
