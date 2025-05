L'accès à la plateforme de médias sociaux X en Tanzanie a été bloqué par les principaux fournisseurs d'accès à Internet, a rapporté mardi le groupe de surveillance Internet NetBlocks.

Cette mesure intervient un jour après que les comptes de médias sociaux de plusieurs institutions gouvernementales ont été ciblés et piratés, suscitant des craintes d'une cyberattaque coordonnée contre les institutions publiques.

Mardi matin, le compte X de la police tanzanienne a été piraté et utilisé pour publier une fausse information sur la mort de la présidente Samia Suluhu Hassan. La police a précisé que ce "message faux et trompeur", qui a été supprimé, avait été publié sur leur compte par une partie externe.

Des individus mal intentionnés d'autres pays

La restriction d'accès à X intervient dans un climat politique de plus en plus tendu dans ce pays d'Afrique de l'Est, qui doit organiser des élections plus tard cette année.

Mardi, des militants de premier plan du Kenya et de l'Ouganda ont été expulsés du pays après avoir tenté d'assister au procès pour trahison du leader de l'opposition Tundu Lissu, selon un groupe de défense des droits.

Le parti Chadema de Lissu a été interdit de participation aux élections prévues en octobre après avoir insisté sur la nécessité de réformes.

La présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a déclaré lundi que les militants étrangers ne seraient pas autorisés à interférer dans les affaires du pays et a exhorté les organes de sécurité à "ne pas permettre à des individus mal intentionnés d'autres pays de dépasser les limites ici".