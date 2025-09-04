Le Rwanda, en partenariat avec l’entreprise publique chinoise de construction d’infrastructures China Road and Bridge Corporation (CRBC), a procédé mercredi au premier vol public en Afrique d’un taxi aérien électrique autonome, a annoncé le gouvernement.

Cette initiative confirme la volonté du pays de s’imposer comme un hub continental pour le test et la mise en œuvre de technologies aéronautiques de pointe, a indiqué le ministère des Infrastructures dans un communiqué.

Grâce à l’expertise mondiale de CRBC, le Rwanda entend bâtir un nouvel écosystème de mobilité aérienne avancée, avec une technologie conçue pour réduire les embouteillages, connecter les communautés et offrir des solutions de transport durable.

“Le Rwanda construit activement un avenir où nos villes seront plus connectées et notre économie plus dynamique grâce à des solutions de transport innovantes”, a déclaré le ministre des Infrastructures, Jimmy Gasore.

Il a souligné que ce partenariat jette les bases solides pour introduire de nouvelles technologies et compétences.

“En collaborant sur ce vol historique, nous ne faisons pas seulement la démonstration de l’avenir de l’aviation, mais nous affirmons aussi notre engagement à favoriser un environnement réglementaire sûr et progressif pour la mobilité aérienne avancée”, a-t-il ajouté.