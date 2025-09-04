AFRIQUE
Le Rwanda mise sur le taxi aérien autonome pour lutter contre le désenclavement
Une démonstration du modèle EHang EH216-S, un eVTOL sans pilote, a eu lieu à Kigali, peu avant le Sommet africain de l’aviation qui se tient les 4 et 5 septembre.
Le Rwanda lance le premier vol public africain d’un taxi aérien autonome / Other
4 septembre 2025

Le Rwanda, en partenariat avec l’entreprise publique chinoise de construction d’infrastructures China Road and Bridge Corporation (CRBC), a procédé mercredi au premier vol public en Afrique d’un taxi aérien électrique autonome, a annoncé le gouvernement.

Cette initiative confirme la volonté du pays de s’imposer comme un hub continental pour le test et la mise en œuvre de technologies aéronautiques de pointe, a indiqué le ministère des Infrastructures dans un communiqué.

Grâce à l’expertise mondiale de CRBC, le Rwanda entend bâtir un nouvel écosystème de mobilité aérienne avancée, avec une technologie conçue pour réduire les embouteillages, connecter les communautés et offrir des solutions de transport durable.

“Le Rwanda construit activement un avenir où nos villes seront plus connectées et notre économie plus dynamique grâce à des solutions de transport innovantes”, a déclaré le ministre des Infrastructures, Jimmy Gasore.

Il a souligné que ce partenariat jette les bases solides pour introduire de nouvelles technologies et compétences.

“En collaborant sur ce vol historique, nous ne faisons pas seulement la démonstration de l’avenir de l’aviation, mais nous affirmons aussi notre engagement à favoriser un environnement réglementaire sûr et progressif pour la mobilité aérienne avancée”, a-t-il ajouté.

Une nouvelle démonstration du modèle EHang EH216-S, un eVTOL sans pilote, est au programme du Sommet africain de l’aviation. Elle servira d’étude de cas en direct pour les parties prenantes et les régulateurs du continent, marquant ainsi une première en Afrique.

Attirer des investissements et des partenaires technologiques

Pour sa part, Huang Qilin, directeur général du bureau de CRBC au Rwanda, a affirmé que cette collaboration illustre l’engagement de l’entreprise à apporter des solutions de pointe au continent.

“En tirant parti de notre réseau mondial et de notre expertise en ingénierie, nous sommes impatients de travailler avec le Rwanda pour explorer le potentiel de l’économie de basse altitude et créer de nouveaux modèles de développement innovant en Afrique”, a-t-il déclaré.

Selon les autorités, le Rwanda cherche à attirer des investissements et des partenaires technologiques dans son marché émergent de la mobilité aérienne, qui s’appuie déjà sur son expérience réussie en matière de livraison par drones.

EHang, considéré comme un leader mondial de la mobilité aérienne urbaine, s’est associé à CRBC afin d’élargir sa présence sur le marché international.

SOURCE DE L'INFORMATION:TRT Afrika and agencies
