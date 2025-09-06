Le président John Dramani Mahama du Ghana a déclaré que le pays ne pouvait pas continuer à dépenser 15 millions de dollars chaque année pour louer des résidences et des bureaux pour ses ambassades.

« Cela ne constitue pas une utilisation appropriée des fonds des contribuables, et il est nécessaire d'y mettre fin », a rapporté l'agence de presse nationale du Ghana citant les propos du président.

Le président Mahama a expliqué que c'est pour cette raison que le Conseil des ministres du pays a approuvé le programme STRIDE, une stratégie visant à passer de la location à la construction de résidences et de bureaux que le Ghana utilisera à l'étranger.

Le président a précisé qu'il avait confié aux ministères des Affaires étrangères et des Finances la tâche de résoudre ce problème qui pèse sur le pays depuis longtemps.

Il a ajouté que, selon les informations récentes qui lui ont été communiquées, un conseiller financier a déjà été nommé, des plans de construction sont en cours d'élaboration, et des discussions sont en cours sur les moyens de financer ces projets.