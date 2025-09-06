Le président John Dramani Mahama du Ghana a déclaré que le pays ne pouvait pas continuer à dépenser 15 millions de dollars chaque année pour louer des résidences et des bureaux pour ses ambassades.
« Cela ne constitue pas une utilisation appropriée des fonds des contribuables, et il est nécessaire d'y mettre fin », a rapporté l'agence de presse nationale du Ghana citant les propos du président.
Le président Mahama a expliqué que c'est pour cette raison que le Conseil des ministres du pays a approuvé le programme STRIDE, une stratégie visant à passer de la location à la construction de résidences et de bureaux que le Ghana utilisera à l'étranger.
Le président a précisé qu'il avait confié aux ministères des Affaires étrangères et des Finances la tâche de résoudre ce problème qui pèse sur le pays depuis longtemps.
Il a ajouté que, selon les informations récentes qui lui ont été communiquées, un conseiller financier a déjà été nommé, des plans de construction sont en cours d'élaboration, et des discussions sont en cours sur les moyens de financer ces projets.
Une responsabilité collective
Le président ghanéen a souligné que cette stratégie permettra aux employés des ambassades ghanéennes à l'étranger de résider dans des logements appartenant à l'État, ce qui réduira les dépenses inutiles tout en préservant la dignité du pays sur la scène internationale.
Le président Mahama a rappelé aux ambassadeurs du pays à l'étranger que cette mission est une responsabilité collective et que son succès dépend de la collaboration entre les ambassades, le ministère des Affaires étrangères, ainsi que les autres ministères et agences gouvernementales.
« En entreprenant cette mission, souvenez-vous que votre travail n'est pas seulement le vôtre, mais qu'il s'agit d'un devoir envers votre pays et envers Dieu. Servez avec humilité, courage et efficacité. Que votre mandat apporte chance au Ghana, progrès pour notre peuple et respect pour chaque Ghanéen, tant au pays qu'à l'étranger », a déclaré le président.
En réponse, au nom des nouveaux ambassadeurs du Ghana à l'étranger, le nouvel ambassadeur du Ghana aux États-Unis, M. Victor Emmanuel Smith, a remercié le président pour l'honneur qui leur a été accordé et a exhorté ses collègues à se concentrer sur les priorités du président.