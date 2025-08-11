Par Charles Mgbolu
L'année 2025 s'est inscrite de manière indélébile dans l'histoire sportive du Nigeria comme une période de succès sans précédent pour ses athlètes féminines.
Des terrains de la Coupe d'Afrique des Nations Féminine (WAFCON) aux parquets de l'AfroBasket, en passant par l'intensité feutrée du tennis, les athlètes nigérianes ont livré une série de victoires impressionnantes, affirmant leur domination sur la scène continentale en 2025.
Reines du football
Les fans de football au Nigeria et au Maroc ont retenu leur souffle alors que les Super Falcons, l'équipe nationale féminine senior du Nigeria, affrontaient le pays hôte, le Maroc, lors de la très attendue finale de la WAFCON 2024.
Sous la direction de l'entraîneur Justin Madugu, les Super Falcons ont démontré leur résilience et leur esprit de championnes.
Menées de deux buts à la mi-temps devant une foule fervente à Rabat, beaucoup les auraient déjà condamnées.
Mais les Super Falcons sont revenues des vestiaires avec une détermination renouvelée.
Un penalty transformé par Esther Okoronkwo a déclenché la remontée, suivi rapidement par l'égalisation de Folashade Ijamilusi. Le coup décisif est venu à la 88e minute, avec un but spectaculaire de la remplaçante Jennifer Echegini, scellant une victoire renversante 3-2.
« Nous nous sommes rassemblées, nous sommes restées fortes et nous nous sommes encouragées mutuellement. Nous avons veillé à nous battre jusqu'au bout », a déclaré la capitaine de l'équipe, Rasheedat Ajibade, lors de la conférence de presse après le match.
Cette victoire n'était pas une victoire ordinaire ; c'était le dixième titre record de la WAFCON pour le Nigeria en 13 éditions, une déclaration claire que, malgré une concurrence croissante, elles restent les reines incontestées du football féminin africain.
La victoire, surnommée « Mission X » par l'équipe, leur a valu un prix d'un million de dollars ainsi que des distinctions nationales, des récompenses en espèces et des logements offerts par le président Bola Tinubu.
Le rugissement des D'Tigress à l'AfroBasket
Dans la foulée du triomphe des Super Falcons, l'équipe nationale féminine de basketball du Nigeria, les D'Tigress, a poursuivi sur cette lancée victorieuse avec un exploit tout aussi historique lors de l'AfroBasket Féminin 2025 de la FIBA à Abidjan, en Côte d'Ivoire.
Leur victoire 78-64 contre une équipe malienne résiliente en finale a également marqué un cinquième titre consécutif sans précédent à l'AfroBasket.
La finale contre le Mali a été un combat acharné, les D'Tigress ayant dû puiser dans leurs ressources après un début difficile. Mais, menées par la joueuse la plus précieuse (MVP) du tournoi, Amy Okonkwo, les D'Tigress ont fait preuve de brio tactique et de détermination.
« Je suis tellement fière de nous. Nous avons eu une discussion entre nous et avons réalisé que c'était gagner ou rentrer chez nous, et nous avons décidé que nous voulions rester. Si vous affrontez les meilleures du monde dans des situations de tout ou rien, vous devez être prêtes à chaque possession du jeu », a déclaré Okonkwo lors de sa dernière interview après le tournoi.
Cette victoire a non seulement renforcé leur statut de puissance du basketball africain, mais leur a également assuré une place à la coupe du monde féminine de basketball FIBA 2026 à Berlin, en Allemagne, du 4 au 13 septembre 2026.
Le président Tinubu a de nouveau célébré leur réussite avec des distinctions nationales et diverses incitations, soulignant l'impact de leur succès sur les jeunes Nigérianes.
Étoiles sur les courts de tennis
Alors que les sports collectifs faisaient les gros titres, les joueuses de tennis nigérianes ont également réalisé des progrès significatifs. De jeunes talents comme Success Ogunjobi ont discrètement construit leur réputation sur le circuit junior international.
Suivant les traces des stars mondiales, Ogunjobi a remporté son deuxième titre majeur de l'ITF en 2025, battant l'Allemande Luczak Luise 6-3, 7-5.
Cette saison de triomphes féminins est bien plus qu'une simple collection de trophées ; c'est un puissant récit de résilience, de dévouement et du talent immense qui réside chez les femmes nigérianes, a déclaré la Commission des Sports du Nigeria.
Dans une année marquée par des défis économiques et politiques, les femmes nigérianes ont offert à la nation une raison de sourire, avec une série de victoires historiques dans plusieurs disciplines sportives.