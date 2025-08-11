Par Charles Mgbolu

L'année 2025 s'est inscrite de manière indélébile dans l'histoire sportive du Nigeria comme une période de succès sans précédent pour ses athlètes féminines.

Des terrains de la Coupe d'Afrique des Nations Féminine (WAFCON) aux parquets de l'AfroBasket, en passant par l'intensité feutrée du tennis, les athlètes nigérianes ont livré une série de victoires impressionnantes, affirmant leur domination sur la scène continentale en 2025.

Reines du football

Les fans de football au Nigeria et au Maroc ont retenu leur souffle alors que les Super Falcons, l'équipe nationale féminine senior du Nigeria, affrontaient le pays hôte, le Maroc, lors de la très attendue finale de la WAFCON 2024.

Sous la direction de l'entraîneur Justin Madugu, les Super Falcons ont démontré leur résilience et leur esprit de championnes.

Menées de deux buts à la mi-temps devant une foule fervente à Rabat, beaucoup les auraient déjà condamnées.

Mais les Super Falcons sont revenues des vestiaires avec une détermination renouvelée.

Un penalty transformé par Esther Okoronkwo a déclenché la remontée, suivi rapidement par l'égalisation de Folashade Ijamilusi. Le coup décisif est venu à la 88e minute, avec un but spectaculaire de la remplaçante Jennifer Echegini, scellant une victoire renversante 3-2.

« Nous nous sommes rassemblées, nous sommes restées fortes et nous nous sommes encouragées mutuellement. Nous avons veillé à nous battre jusqu'au bout », a déclaré la capitaine de l'équipe, Rasheedat Ajibade, lors de la conférence de presse après le match.

Cette victoire n'était pas une victoire ordinaire ; c'était le dixième titre record de la WAFCON pour le Nigeria en 13 éditions, une déclaration claire que, malgré une concurrence croissante, elles restent les reines incontestées du football féminin africain.

La victoire, surnommée « Mission X » par l'équipe, leur a valu un prix d'un million de dollars ainsi que des distinctions nationales, des récompenses en espèces et des logements offerts par le président Bola Tinubu.