Vers de nouvelles discussions entre Kinshasa et la rebellion du M23 au Qatar
Un projet d'accord visant à mettre fin aux combats entre l'armée de la RDC et le M23 a été partagé avec le gouvernement à Kinshasa et le groupe rebelle, a déclaré un responsable qatarien dimanche.
Les rebelles du M23 ont conquis de vastes étendues de terre dans l'est de la RDC depuis le début de 2025. / TRT Afrika Français
17 août 2025

Un projet d'accord visant à mettre fin aux combats entre l'armée de la République démocratique du Congo (RDC) et le groupe rebelle M23 a été partagé avec le gouvernement à Kinshasa ainsi qu'avec le groupe rebelle, a déclaré dimanche un responsable qatari impliqué dans les négociations.

Le responsable, engagé dans les efforts de médiation, a annoncé la "préparation et le partage d'un projet d'accord de paix avec les deux parties dans le cadre du processus de Doha en cours", précisant que Doha accueillera bientôt "une importante série de négociations".

Le gouvernement congolais et le M23 avaient signé une déclaration de principes le 19 juillet au Qatar, avec pour objectif de conclure un accord de paix d'ici le 18 août.

Le responsable qatari a indiqué que ce calendrier n'avait pas été respecté, mais que "les deux parties ont répondu positivement au facilitateur et exprimé leur volonté de poursuivre les négociations".

Des villes prises par les rebelles dans l'est de la RDC

"Nous reconnaissons les défis sur le terrain et espérons qu'ils pourront être surmontés rapidement grâce au dialogue et à un engagement sincère", a ajouté le responsable.

Depuis la reprise des armes à la fin de 2021, les rebelles du M23 ont conquis de vastes territoires dans l'est de la RDC, provoquant une crise humanitaire en spirale.

Une nouvelle vague de troubles a éclaté au début de cette année lorsque les rebelles du M23 ont capturé les villes clés de Goma et Bukavu, y établissant leurs propres administrations.

