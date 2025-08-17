Un projet d'accord visant à mettre fin aux combats entre l'armée de la République démocratique du Congo (RDC) et le groupe rebelle M23 a été partagé avec le gouvernement à Kinshasa ainsi qu'avec le groupe rebelle, a déclaré dimanche un responsable qatari impliqué dans les négociations.

Le responsable, engagé dans les efforts de médiation, a annoncé la "préparation et le partage d'un projet d'accord de paix avec les deux parties dans le cadre du processus de Doha en cours", précisant que Doha accueillera bientôt "une importante série de négociations".

Le gouvernement congolais et le M23 avaient signé une déclaration de principes le 19 juillet au Qatar, avec pour objectif de conclure un accord de paix d'ici le 18 août.

Le responsable qatari a indiqué que ce calendrier n'avait pas été respecté, mais que "les deux parties ont répondu positivement au facilitateur et exprimé leur volonté de poursuivre les négociations".