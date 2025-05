Le vice-premier ministre de la Défense de la République démocratique du Congo (RDC), Guy Kabombo Muadiamvita, est en visite en Afrique du Sud du 24 au 27 mars 2025 pour renforcer et approfondir les relations bilatérales en matière de défense entre les deux pays.

Muadiamvita s'est entretenu avec la ministre sud-africaine de la Défense, Angie Motshekga, ainsi qu'avec de hauts responsables militaires, sur les principaux domaines de la coopération en matière de défense et sur le renforcement des capacités de défense stratégique entre les deux pays.

La ministre Motshekga a souligné l'importance du partenariat de défense entre l'Afrique du Sud et la RDC. Cette rencontre intervient dans un contexte marqué par l'offensive de la rébellion du M23 dans l'Est de la RDC.

Un partenariat d’une importance capitale

"La collaboration en matière de défense entre l'Afrique du Sud et la RDC est d'une importance capitale, non seulement pour nos deux pays, mais aussi pour l'ensemble du continent africain. Ce partenariat est crucial pour favoriser la paix, la sécurité et la stabilité dans la région", a déclaré la ministre Angie Motshekga.

La partie congolaise a abordé le renforcement des échanges stratégiques, la formation des unités spécialisées et le transfert d’expertise en industrie de défense, ainsi que l’organisation d'exercices et de sessions de travail conjointes.

Lire aussi : La SADC souhaite renforcer ses forces dans l'est de la RDC

La SADC a mis fin à sa mission militaire en RDC et a ordonné le retrait progressif de ses troupes après un sommet virtuel du 13 mars.

Cyril Ramaphosa considère la décision de la SADC de retirer ses troupes de la RDC comme un geste de confiance pour la paix. L'Afrique du Sud a perdu 14 soldats en février 2024 dans les combats contre le M23, après avoir déployé 2 900 soldats dans le cadre de la mission de la SADC dans ce pays membre de l’organisation.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp