L'Iran a précisé que cette visite serait l'occasion de discuter du cadre de sa coopération avec l'agence nucléaire de l'ONU, dans un contexte marqué par des attaques récentes menées par Israël et les États-Unis contre le pays.

« L'Iran a toujours souligné que l'agence et ses responsables doivent agir exclusivement sur la base de leurs responsabilités techniques et professionnelles au sein de cet organisme international, et qu'ils doivent éviter toute pression politique », a ajouté Baqaei.