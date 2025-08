Avec la reprise des vols vers Alep après ceux vers Damas qui ont commencé en janvier, Turkish Airlines, le transporteur national de la Turquie, a porté à deux le nombre de ses destinations en Syrie.

Turkish Airlines propose des billets pour la route Istanbul–Alep–Istanbul à partir de 299 $ pour les réservations effectuées à partir du 25 juillet 2025.

Les prix sont valables pour les billets achetés via le site officiel de Turkish Airlines et peuvent varier dans les agences et bureaux de vente.

En dehors de la liaison récemment rétablie entre Istanbul et Alep, la ligne Istanbul–Damas est desservie depuis janvier 2025 par plusieurs compagnies.