Les États-Unis ont annoncé, mercredi, des sanctions à l’encontre de Francesca Albanese, rapporteuse spéciale du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, l’accusant de chercher à inciter la Cour pénale internationale (CPI) à engager des poursuites contre des responsables et des entreprises, américains et israéliens.

« Aujourd’hui, j’impose des sanctions à Francesca Albanese pour ses efforts illégitimes et honteux visant à pousser la CPI à agir contre des responsables, des entreprises et des dirigeants américains et israéliens », a déclaré le secrétaire d’État Marco Rubio dans un message publié sur X.

Rubio a accusé l’experte onusienne de mener une « campagne de guerre politique et économique » contre les États-Unis et Israël, affirmant que de telles actions « ne seront plus tolérées ».

« Nous serons toujours aux côtés de nos partenaires dans leur droit à la légitime défense », a-t-il ajouté.

Cette décision intervient quelques jours après la publication par Albanese d’un rapport identifiant plusieurs entreprises accusées de contribuer à l’occupation israélienne des territoires palestiniens.

Parmi ces entreprises figurent Microsoft, Alphabet, Amazon et Palantir, citées pour leur rôle dans la fourniture de matériel militaire, de technologies de surveillance et d’infrastructures soutenant l’occupation.