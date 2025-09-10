L'Espagne a décidé d'interdire l'entrée sur son territoire à deux ministres d'extrême droite du gouvernement israélien de Benjamin Netanyahu, a annoncé ce mardi le ministre des Affaires étrangères espagnol. Cette décision intervient au lendemain de l'annonce par Israël d'une mesure similaire visant deux ministres espagnols.

Les ministres israéliens Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich ont été ajoutés "à la liste officielle des personnes sanctionnées" et "ne pourront pas accéder au territoire espagnol", a déclaré José Manuel Albares. Cette annonce fait suite à des échanges tendus entre Madrid et Tel Aviv, après que le Premier ministre espagnol a présenté des mesures visant à "mettre un terme au génocide à Gaza".