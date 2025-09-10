L'Espagne a décidé d'interdire l'entrée sur son territoire à deux ministres d'extrême droite du gouvernement israélien de Benjamin Netanyahu, a annoncé ce mardi le ministre des Affaires étrangères espagnol. Cette décision intervient au lendemain de l'annonce par Israël d'une mesure similaire visant deux ministres espagnols.
Les ministres israéliens Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich ont été ajoutés "à la liste officielle des personnes sanctionnées" et "ne pourront pas accéder au territoire espagnol", a déclaré José Manuel Albares. Cette annonce fait suite à des échanges tendus entre Madrid et Tel Aviv, après que le Premier ministre espagnol a présenté des mesures visant à "mettre un terme au génocide à Gaza".
Mesure de rétorsion
Lundi, l’Espagne a rappelé son ambassadeur à Tel Aviv après que le gouvernement israélien a accusé Madrid d’antisémitisme et a interdit l’entrée à deux ministres espagnols. José Manuel Albares a justifié ce rappel "face à des accusations diffamatoires et des mesures inacceptables contre deux membres du gouvernement", selon des sources citées par le quotidien espagnol El País.
Plus tôt lundi, le Premier ministre Pedro Sánchez avait annoncé neuf mesures destinées à stopper ce qu’il qualifie de génocide à Gaza. Parmi ces mesures figurent un embargo permanent sur les armes, une interdiction des importations en provenance des territoires occupés, ainsi qu’une interdiction d’entrée en Espagne pour les personnes impliquées dans le conflit à Gaza.