AFRIQUE
1 min de lecture
Libye : l'envoyé de l'ONU tient des pourparlers avec Haftar sur un gouvernement intérimaire unique
Le commandant en chef de l'Armée nationale libyenne, Khalifa Haftar, a rencontré l'envoyée spéciale des Nations Unies, Hanna Serwaa Tetteh, à Benghazi pour examiner une nouvelle feuille de route et débloquer le processus politique.
Libye : l'envoyé de l'ONU tient des pourparlers avec Haftar sur un gouvernement intérimaire unique
Ces pourparlers visent à accélérer le processus électoral libyen, longtemps retardé. Photo : Mission d'appui des Nations Unies en Libye / Others
8 septembre 2025

Un communiqué du bureau de Haftar a indiqué que les discussions de dimanche se sont concentrées sur le plan que Tetteh avait présenté au Conseil de sécurité des Nations Unies le mois dernier.

La proposition prévoit la création d'un gouvernement intérimaire unique afin de préparer le terrain pour des élections présidentielles et législatives.

RELATEDTRT Afrika - La Turquie et la Libye signent un accord sur les mines, l'énergie et les infrastructures
Nos recommandations

La mission des Nations Unies fait pression pour parvenir à un consensus en Libye afin d'ouvrir la voie aux élections.

Aux côtés du Conseil présidentiel libyen, présidé par Mohamed al-Menfi, la mission des Nations Unies travaille à désamorcer les tensions et à maintenir les préparatifs des élections sur la bonne voie.

Depuis des années, la mission des Nations Unies en Libye mène des efforts pour unifier l'armée et a été médiatrice dans des discussions distinctes visant à organiser des élections.

SOURCE DE L'INFORMATION:AA
Plus de contenus
La Cour africaine rejette toutes les requêtes de Gbagbo contre l'Etat de Côte d'Ivoire
La Turquie salue l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda
Assimi Goïta : "L'AES sollicite l'accompagnement de la Russie dans la lutte contre le terrorisme"
Israël affirme avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen
Le Libéria organise des funérailles pour le président Samuel Doe, assassiné il y a 35 ans
Guterres : "L’accord RDC-Rwanda, une avancée vers la stabilité à l’Est de la RDC"
Hakan Fidan souligne la nécessité d'un accord permanent entre l'Iran et les États-Unis
Soudan : le chef de l'armée, Al-Burhan, accepte un cessez-le-feu de 7 jours à El-Fasher
La RDC et le Rwanda signent l’accord de paix de Washington
Erdogan: La Turquie est en pourparlers avec les États-Unis pour rejoindre le programme F-35
Cameroun : Issa Tchiroma veut succéder à Paul Biya
Soudan : L'armée affirme avoir pris le contrôle du bastion rebelle dans l'État du Nil Bleu
Erdogan : L'engagement de l'OTAN à consacrer 5% du PIB aux dépenses montre que le bloc "est prêt"
L'enterrement de l'ex-président zambien en Afrique du Sud interrompu en pleine cérémonie
Kenya : les manifestations font un mort et des blessés au milieu d'un black-out médiatique
Visitez TRT Global. Faites-nous part de vos commentaires !
Contact us