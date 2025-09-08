Un communiqué du bureau de Haftar a indiqué que les discussions de dimanche se sont concentrées sur le plan que Tetteh avait présenté au Conseil de sécurité des Nations Unies le mois dernier.
La proposition prévoit la création d'un gouvernement intérimaire unique afin de préparer le terrain pour des élections présidentielles et législatives.
La mission des Nations Unies fait pression pour parvenir à un consensus en Libye afin d'ouvrir la voie aux élections.
Aux côtés du Conseil présidentiel libyen, présidé par Mohamed al-Menfi, la mission des Nations Unies travaille à désamorcer les tensions et à maintenir les préparatifs des élections sur la bonne voie.
Depuis des années, la mission des Nations Unies en Libye mène des efforts pour unifier l'armée et a été médiatrice dans des discussions distinctes visant à organiser des élections.