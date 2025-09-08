Libye : l'envoyé de l'ONU tient des pourparlers avec Haftar sur un gouvernement intérimaire unique

Le commandant en chef de l'Armée nationale libyenne, Khalifa Haftar, a rencontré l'envoyée spéciale des Nations Unies, Hanna Serwaa Tetteh, à Benghazi pour examiner une nouvelle feuille de route et débloquer le processus politique.