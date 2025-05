Le président de transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, est une personnalité qui attire beaucoup d'attention et d'intérêt en Afrique et au-delà. Il est particulièrement admiré par les jeunes qui voient en lui un leader révolutionnaire.

Voici cinq anecdotes à son sujet :

Le plus jeune chef d'État

Le capitaine Ibrahim Traoré est le plus jeune chef d'État au monde. Il est né le 14 mars 1988. Il est plus jeune que le président équatorien Daniel Noboa, le deuxième plus jeune chef d'État du monde, d'environ trois mois et demi, et 55 ans plus jeune que le président camerounais Paul Biya, le plus vieux chef d'État du monde, âgé de 92 ans.

Carrière militaire

Traoré a rejoint l'armée burkinabè en 2009 et a gravi les échelons pour devenir capitaine en 2020. Il a fait partie de la force de maintien de la paix des Nations unies au Mali et a ensuite combattu les insurgés dans son pays, ce qui lui a valu des éloges. Il a pris le pouvoir lors d'un coup d'État militaire en septembre 2022, renversant le colonel Paul-Henri Damiba.

L'alliance du Sahel

Le premier voyage à l'étranger de Traoré en tant que chef d'État a eu lieu au Mali, où il a rencontré son homologue, le colonel Assimi Goita, le 2 novembre 2022. Le Mali et le Niger sont aujourd'hui les plus proches alliés du Burkina Faso et le trio a formé un bloc connu sous le nom d'Alliance des États du Sahel (AES), après avoir rompu avec la CEDEAO.

Des voyages limités

Le seul pays africain que Traoré a visité en dehors de l'AES est le Ghana, où il a assisté à l'investiture du président John Mahama le 7 janvier 2025.

Vie privée

Alors que de nombreux chefs d'État sont souvent vus en public avec leurs épouses et leurs enfants, pour Traoré, 37 ans, la question de l'épouse ou des enfants reste purement privée.

Coup de poing

Traoré est connu pour ses salutations emblématiques par le biais du poing - les poignées de main sont très rares - et c'est un grand fan et joueur de football.