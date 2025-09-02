La Turquie a salué la décision de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) de dissoudre le Groupe de Minsk, un organe établi il y a plus de trente ans pour servir de médiateur dans le conflit opposant l'Arménie et l'Azerbaïdjan au sujet de la région du Karabakh.

« Nous saluons la décision prise par le Conseil ministériel de l'OSCE le 1er septembre 2025 concernant la dissolution du Groupe de Minsk et de ses structures affiliées », a déclaré le ministère turc des Affaires étrangères dans un communiqué publié ce mardi.

« Cette décision historique, rendue possible grâce aux efforts conjoints des deux pays, constitue l'une des étapes importantes du processus de paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie », ajoute le communiqué.