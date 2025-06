L'attaquant de Chelsea, Nicolas Jackson, a présenté ses excuses à ses coéquipiers et aux supporters après son carton rouge lors de la défaite 3-1 de son équipe contre Flamengo en Coupe du Monde des Clubs vendredi.

Jackson n'était sur le terrain que depuis quatre minutes en seconde mi-temps lorsqu'il a reçu un carton rouge direct pour une intervention dangereuse avec les crampons sur Ayrton Lucas. C’est son deuxième carton rouge en quatre matchs.

"Je tiens à m'excuser. Auprès du club, du staff, de mes coéquipiers et de tous les supporters qui regardaient, je vous ai laissé tomber," a écrit Jackson, qui fêtait ses 24 ans vendredi, sur Instagram.

"Un autre carton rouge... et honnêtement, je suis tellement en colère contre moi-même. Je travaille très dur chaque jour pour aider l'équipe, pas pour nous mettre dans ce genre de situation. Je ne comprends toujours pas complètement comment c'est arrivé. Mais une chose est claire : ce n'était pas intentionnel. Juste un moment de football qui a mal tourné.

‘Désolé. Désolé. Désolé’

"Pas d'excuses. J'assume l'entière responsabilité. Je vais réfléchir, grandir, et revenir plus fort pour l'écusson et pour tous ceux qui croient en moi. Désolé. Désolé. Désolé."

Jackson purgera une suspension d'au moins un match. Chelsea affrontera l'Espérance Sportive de Tunis mercredi.

Jackson avait déjà été expulsé contre Newcastle lors d'un match de Premier League le mois dernier pour une faute similaire.

L'entraîneur de Chelsea, Enzo Maresca, a déclaré : "C'est un moment un peu difficile pour Nico dans ce genre de situations. Malheureusement, il sera absent pendant un moment, le temps que nous sommes ici."

Le défenseur de Chelsea, Marc Cucurella, a indiqué que Jackson s'était excusé auprès de ses coéquipiers après le match.

"Il est très triste," a indiqué Cucurella. "C'est un jeune joueur avec beaucoup de qualité, mais il doit peut-être encore s'améliorer un peu sur ces aspects."