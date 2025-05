La République démocratique du Congo a annoncé vendredi être devenue le dernier pays africain à accorder une licence à Starlink, l'entreprise du milliardaire de la tech Elon Musk, et que celle-ci commencerait ses opérations prochainement.

Filiale de SpaceX, le fournisseur d'accès Internet par satellite étend rapidement ses services sur le continent et est déjà opérationnel dans plus d'une douzaine de pays. En avril, des licences avaient été accordées à Starlink par la Somalie et le Lesotho.

La connectivité en RDC reste faible, avec seulement environ 30 % de la population utilisant Internet en 2023, selon l'Union internationale des télécommunications.

Menace des rebelles

Le gouvernement avait auparavant résisté à l'idée de permettre l'accès à Starlink, des responsables militaires avertissant que le service pourrait être utilisé par des groupes rebelles, notamment le M23, qui a gagné plus de territoire que jamais dans l'est du pays cette année.

En mars 2024, l'Autorité de régulation des postes et télécommunications du Congo avait déclaré que l'utilisation de Starlink était interdite et que les contrevenants s'exposeraient à des sanctions.

La même entité a annoncé vendredi que l'entreprise avait obtenu une licence et "procédera au lancement de ses services dans les prochains jours."

Un responsable de l'autorité n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Starlink cherche également à s'implanter dans le pays voisin, l'Ouganda. Le président ougandais Yoweri Museveni a déclaré mardi avoir eu une rencontre productive avec des représentants de Starlink.