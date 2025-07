Ankara a fermement rejeté les critiques émises par la France à l’encontre de ses procédures judiciaires en cours, qualifiant une récente déclaration du ministère français des Affaires étrangères d’ingérence inacceptable dans ses affaires internes.

“Nous rejetons catégoriquement la déclaration émise aujourd’hui (7 juillet) par le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, qui constitue une ingérence dans les procédures judiciaires en cours dans notre pays”, a déclaré le ministère turc des Affaires étrangères.

Ankara a assuré que les procédures légales se déroulent de manière “équitable et impartiale” et a souligné que toutes les affaires judiciaires concernées sont examinées par des tribunaux indépendants, conformément à la Constitution turque et aux lois nationales.

Le ministère a également accusé la France d’adopter un double standard, en citant la condamnation de la cheffe de l’opposition française, qui la rend inéligible, ainsi que les affaires judiciaires en cours contre certains maires français.

“Alors même que la principale leader de l'opposition en France a été condamnée à une peine de prison ferme et déclarée inéligible, et que les poursuites contre certains maires sont en cours, il est évident que la déclaration (du ministère français) illustre une politique de deux poids, deux mesures”, a-t-il affirmé.

La Turquie a exhorté la France à respecter sa souveraineté judiciaire et à s’abstenir de toute déclaration politiquement motivée portant sur les affaires internes d’autres États.

“Nous appelons la France à respecter notre système juridique interne et l'indépendance de la justice, de s'abstenir de toute déclaration politique visant d'autres pays et de se concentrer sur ses propres affaires intérieures”, a conclu le ministère.