Le gouvernement congolais a accusé, dans un communiqué officiel, les rebelles du M23 d’avoir tué 107 personnes et enlevé plus de 4 000 autres, lors d’opérations de bouclage menées à Goma, du 10 au 13 mai.

Selon les autorités congolaises, ces civils ont été confondus, à tort, avec des membres des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), des Forces armées congolaises (Fardc) et des Wazalendo, avant d’être embarqués de force dans des camions en direction d’une destination inconnue.

Le gouvernement congolais affirme que ces opérations ont également été marquées par des exécutions sommaires, des viols, des actes de torture, des pillages ainsi que des restrictions sévères à la liberté de circulation dans le territoire de Masisi et dans plusieurs quartiers de la ville de Goma, notamment Ndosho, Mugunga, Lac Vert, Katoyi, Majengo, Sake et Kimoka.

« Le bilan fait état de 107 assassinats, plus de 4 000 hommes et jeunes garçons enlevés et embarqués de force dans des camions vers une destination inconnue, de centaines de cas d'exécutions sommaires, de viols, de tortures, de pillages, de restrictions à la liberté de circulation ainsi que d'incursions dans des structures sanitaires », indique le communiqué.

Par ailleurs, le gouvernement congolais dénonce l’installation de familles rwandaises munies de cartes d’identité rwandaises sur le sol congolais, ce qui, selon lui, confirme les accusations d’épuration ethnique et de repeuplement dans les zones sous occupation.

Face à ces graves violations, le gouvernement congolais affirme poursuivre un suivi rigoureux de la situation et appelle à une prise en charge judiciaire appropriée afin que justice soit rendue au peuple congolais et à la République Démocratique du Congo.

Depuis leur offensive lancée en janvier 2025, les rebelles du M23 ont pris le contrôle de la ville de Goma depuis près de cinq mois, tout en étendant leur emprise à de nombreux territoires des provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu.