Par Charles Mgbolu

Six mois après son cauchemar, Sello se réveille encore avec le souvenir des corps en décomposition enveloppés dans des sacs, leur odeur nauséabonde remplissant le puits de mine abandonné où il était piégé sous terre.

Dans des images glaçantes datant du 10 janvier, des mineurs émaciés implorent des masques pour combattre l'air putride, tandis que des dizaines de cadavres gisent à leurs côtés. Plus de 70 hommes ont perdu la vie dans cette mine d'or sud-africaine, retenus captifs par des gangs qui contrôlaient leur destin.

Sello fait partie des rares survivants de la mine d'or de Buffelsfontein à Stilfontein, en Afrique du Sud.

Il était l'un des centaines de mineurs, connus localement sous le nom de zama-zamas, piégés dans les profondeurs de cette mine abandonnée, symbole de la crise de l'exploitation minière illégale que l'Afrique du Sud tente désespérément de résoudre avec une nouvelle législation.

Dans les profondeurs

Sello a rejoint les rangs des mineurs illégaux en 2010, attiré par la promesse d'un gain rapide dans un pays en proie à une pauvreté et un chômage généralisés.

« J'avais vu des mineurs illégaux revenir des mines abandonnées en Afrique du Sud avec beaucoup d'argent », raconte-t-il à TRT Afrika.

« Ils m'ont dit que si je les rejoignais, je gagnerais aussi beaucoup d'argent. J'étais pauvre et désespéré, et je voulais subvenir aux besoins de ma famille. »

La réalité sous terre s'est avérée être une cruelle désillusion. Au lieu d'un chemin vers la prospérité, Sello et d'autres comme lui se sont retrouvés pris au piège du travail forcé.

Ils travaillaient dans des puits étroits et exigus où ils ne pouvaient même pas se tenir debout. L'air était saturé de puanteur et des toux incessantes des mineurs souffrant d'infections respiratoires.

« Je voulais m'échapper, mais je ne pouvais pas. J'étais piégé », se souvient Sello.

Kantoro, un autre ancien mineur illégal dont le parcours a commencé en 2012, raconte une histoire similaire.

« Nous manquions de nourriture et de matériel pour travailler. Il n'y avait ni électricité ni eau, et lorsque nous utilisions des explosifs pour briser les roches, les supports étant vétustes, nous risquions constamment d'être écrasés », explique-t-il à TRT Afrika.

La menace constante d'explosions de gaz méthane, aggravée par les chefs de gang fumant des cigarettes, augmentait encore le danger.

En juin 2021, vingt mineurs illégaux présumés sont morts dans un incendie souterrain dans une mine désaffectée à Orkney.

Une main-d'œuvre captive

Ces mineurs ne sont pas des agents libres. Des gangs lourdement armés contrôlent chaque aspect de leur existence sous terre. Ils confisquent les passeports, rationnent les maigres portions de nourriture et empêchent quiconque de partir, même lorsque les conditions se détériorent.

« Il y avait des gangs rivaux qui se battaient constamment pour le contrôle des puits de mine abandonnés, et ma vie était constamment en danger », se souvient Sello.

Les conditions décrites par Kantoro et Sello se sont manifestées de manière catastrophique dans la mine de Stilfontein en janvier.

Alors que les conditions sanitaires se détérioraient sous terre, des rapports ont émergé selon lesquels les gangs refusaient de laisser les mineurs sortir.

La vidéo clandestine a révélé l'ampleur des horreurs.

David van Wyk, expert minier sud-africain et chercheur principal pour la Bench Marks Foundation, affirme que de nombreux mineurs sont attirés dans ces opérations par tromperie.

« Les veuves de mineurs ont dit à notre fondation que leurs maris pensaient travailler légalement dans une société minière. Ils ne savaient pas qu'il s'agissait d'une opération minière illégale », confie David à TRT Afrika.

Les travailleurs exploités recevaient souvent la moitié des salaires des mineurs légaux, sans avantages tels que la représentation syndicale, les pensions ou l'aide médicale, représentant ce que van Wyk appelle « une forme très bon marché et une ultra-exploitation de la main-d'œuvre ».

Le gouvernement sud-africain reconnaît le danger croissant, avec des mineurs risquant leur vie dans des conditions dangereuses et insalubres, souvent victimes d'incendies souterrains et d'effondrements.

« Ils paient le prix ultime... Ces activités illégales sont devenues le terreau des syndicats criminels qui contrôlent les puits de mine », a déclaré le gouvernement dans un communiqué l'année dernière.

Réponse législative

Le gouvernement tente de tourner la page sur ces tragédies avec l'introduction du Mineral Resources Development Amendment Bill.

Le projet de loi, qui devrait être adopté en août, vise à lancer le processus de délivrance de licences pour les opérations minières artisanales et à petite échelle. Il cherche également à renforcer les mesures réglementaires et les mécanismes d'application contre l'exploitation minière illégale, en s'appuyant sur la loi sur le développement des ressources minérales et pétrolières de 2002.

« Le projet de loi introduit un régime de licences pour les opérations minières artisanales et à petite échelle, favorisant ainsi la croissance économique. De plus, les amendements visent à renforcer les mesures réglementaires pour lutter contre les activités illégales tout en garantissant des interdictions claires et des mécanismes d'application en relation avec l'exploitation minière illégale », affirme le gouvernement dans son communiqué officiel.

Cet effort législatif intervient après de vives critiques sur la gestion par les autorités de l'impasse de Stilfontein.

Malgré le projet de loi proposé et les dangers documentés, le chercheur et militant minier Makhotla Sefuli note que la pauvreté continue de pousser de nombreuses personnes dans les griffes des syndicats miniers illégaux.

« Alors, ils circulent en véhicules en demandant aux gens : 'Voulez-vous un travail ?' Bien sûr, les gens veulent des emplois, et ils montent dans ces véhicules pour se retrouver bientôt dans une mine », dit-il.

Au premier trimestre 2025, l'industrie minière légale a enregistré ses niveaux d'emploi les plus bas, avec 35 000 travailleurs licenciés, selon Statistics South Africa.

Les infrastructures obsolètes, l'adoption lente de nouvelles technologies et le passage mondial au-delà du charbon sont des facteurs contributifs.

Avec de telles pertes massives d'emplois, des milliers de personnes continuent d'être attirées dans les quelque 6 000 mines abandonnées réparties à travers le pays.

Le coût économique est stupéfiant, avec plus de 3,9 milliards de dollars américains de ressources perdues chaque année à cause de l'exploitation illégale de l'or.

Quant à Kantoro et Sello, aucune persuasion ne les convaincrait de reprendre ce chemin.

« Je ne peux retourner sous terre que si je suis employé légalement. Je ne retournerai jamais travailler comme mineur illégal car les risques sont tout simplement trop grands », assure Kantoro.

Sello plaide pour une voie légale. « Il vaut mieux que le gouvernement ouvre les puits et nous permette d'y travailler... Le chômage ne disparaîtra pas. Nous permettre de travailler légalement dans ces mines aidera à alléger nos souffrances », dit-il.

Les cicatrices du désespoir et de l'exploitation sont profondément ancrées dans le secteur minier sud-africain.