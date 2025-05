Le centre vedette des 76ers de Philadelphie, Joel Embiid, a été écarté pour le reste de la saison en raison de problèmes persistants à son genou gauche, a annoncé l'équipe vendredi.

L'équipe et Embiid ont consulté des spécialistes au sujet de son genou blessé.

“Après une évaluation plus poussée, il a été déterminé qu'il est médicalement incapable de jouer et qu'il manquera le reste de la saison pour se concentrer sur le traitement et la rééducation”, ont déclaré les 76ers dans un communiqué.

“Nous travaillons avec des experts médicaux pour déterminer le plan de traitement exact. ... L'équipe et les spécialistes continueront à travailler avec Joel pour s'assurer de la meilleure voie à suivre pour sa santé et ses performances à long terme”.

Une saison compliquée

Embiid, 30 ans, n'a participé qu'à 19 des 58 matches des Sixers cette saison, avec une moyenne de 23,8 points, 8,2 rebonds et 4,5 passes. Le MVP 2022-23 et sept fois All-Star tire à 44,4 % du terrain, bien en dessous de ses performances habituelles de 50,1%.

Samedi dernier, lors de la défaite 105-103 face aux Brooklyn Nets, Embiid a été limité à 31 minutes. Il est tombé au sol après avoir perdu le ballon à la fin du troisième quart-temps, a mis du temps à se relever et a été tenu à l'écart du quatrième quart-temps.

Son genou était enflé après le match.

Né le 16 mars 1994 à Yaoundé au Cameroun, Embiid a été opéré d'une déchirure du ménisque du genou en février 2024 et n'a participé qu'à 39 matches la saison dernière.