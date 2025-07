Au moins 21 personnes ont été tuées dimanche lors d'une attaque sur les lieux d'une église dans l'est de la République démocratique du Congo, menée par un groupe rebelle, selon un responsable de la société civile.

L'attaque a été perpétrée par des membres des Forces démocratiques alliées (ADF) vers 1 heure du matin, à l'intérieur des locaux d'une église catholique située à Komanda, dans l'est du pays.

Plusieurs maisons et commerces ont également été incendiés.

"Plus de 21 personnes ont été abattues à l'intérieur et à l'extérieur, et nous avons enregistré au moins trois corps calcinés ainsi que plusieurs maisons brûlées. Mais les recherches se poursuivent," a déclaré Dieudonné Duranthabo, coordinateur de la société civile à Komanda, à l'Associated Press.

Un porte-parole de l'armée congolaise dans la province de l'Ituri, où se trouve Komanda, a confirmé un bilan de 10 morts.