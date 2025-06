Des millions de Soudanais sont épuisés, confrontés à une guerre de plus de deux ans et à un ennemi invisible à l'intérieur du pays.

Au cours des dernières 48 heures, une épidémie de choléra a causé la mort d'au moins 70 personnes dans la capitale Khartoum, qui fait face à une urgence sanitaire croissante en plein regain de violence.

« Il y a eu une augmentation du nombre de cas de choléra enregistrés dans l'État, avec 1 375 infections recensées mercredi », a déclaré Mohamed Al-Tijani, directeur du contrôle des urgences et des épidémies au ministère de la Santé de l'État de Khartoum.

« Le nombre de décès a diminué grâce aux interventions médicales, avec seulement 23 décès enregistrés mercredi », a-t-il ajouté, notant qu'il y avait eu 45 décès mardi.

La recrudescence des infections survient quelques semaines après des frappes de drones, attribuées aux Forces de soutien rapide (RSF), qui ont détruit les approvisionnements en eau et en électricité dans toute la capitale.

La ville est devenue un champ de bataille depuis deux ans de guerre entre l'armée soudanaise et les RSF.

La combinaison mortelle de la guerre, des déplacements, de la destruction des services et infrastructures essentiels et des épidémies de maladies est désormais une réalité quotidienne au Soudan, mettant des millions de personnes en danger, en particulier les enfants de moins de cinq ans.

Au bord du gouffre

Selon l'agence des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), plus d'un million d'enfants sont en danger dans les zones touchées par le choléra à Khartoum.

Le choléra est endémique au Soudan, mais les épidémies se sont aggravées et sont devenues plus fréquentes depuis le début de la guerre en avril 2023.

Les autorités sanitaires ont enregistré plus de 65 000 cas et plus de 1 700 décès dans 12 des 18 États soudanais depuis août 2024.

L'État de Khartoum à lui seul a recensé plus de 7 700 cas, dont plus de 1 000 chez des enfants de moins de cinq ans, et 185 décès depuis janvier.

« Le Soudan est au bord d'une catastrophe sanitaire à grande échelle », a expliqué Eatizaz Yousif, directeur du Comité international de secours pour le Soudan.

« La combinaison du conflit, des déplacements, de la destruction des infrastructures essentielles et de l'accès limité à l'eau potable alimente la résurgence du choléra et d'autres maladies mortelles. »

Jusqu'à 90 % des hôpitaux dans les principales zones de conflit ont été contraints de cesser leurs activités en raison des combats.

Médecins Sans Frontières (MSF), qui avait suspendu ses opérations à l'hôpital Bashair Teaching dans le sud de Khartoum en janvier 2025 après des attaques répétées, a repris ses services pour faire face à l'urgence.

« Relancer et élargir les services de santé essentiels à l'hôpital Bashair et au-delà ne peut pas attendre – cela aurait dû être fait hier », a indiqué Slaymen Ammar, coordinateur médical de MSF pour le Soudan, à TRT Afrika.

« Notre équipe à l'hôpital Bashair travaille pour s'assurer que l'unité de traitement du choléra de 20 lits est prête à recevoir des patients », a-t-il ajouté, soulignant l'impact dévastateur de la guerre sur l'accès des populations aux soins de santé.

« La population dans de nombreuses localités de la capitale, y compris le sud de Khartoum, n'a toujours pas accès aux soins de santé essentiels et vitaux », a-t-il ajouté.

Rupture de stock

Le gouvernement soutenu par l'armée a annoncé en mai avoir délogé les combattants des RSF de leurs dernières bases dans l'État de Khartoum, deux mois après avoir repris le cœur de la capitale aux paramilitaires.

Khartoum reste cependant dévastée, avec des infrastructures sanitaires et d'assainissement à peine fonctionnelles.

MSF indique qu'une interdiction du transport de fournitures chirurgicales vers Khartoum en 2023 a contraint à l'arrêt de toutes les activités chirurgicales – y compris les césariennes et les soins aux blessés – pendant plusieurs mois.

Lorsque des hommes armés sont de nouveau entrés dans l'hôpital en janvier 2025, l'organisation humanitaire internationale a pris la décision difficile de suspendre toutes ses activités à l'hôpital Bashair.

Plusieurs autres hôpitaux et établissements de santé ont été endommagés ou fermés à cause de la guerre et ne sont pas pleinement fonctionnels.

« Les besoins à Khartoum restent immenses. L'actuelle épidémie de choléra n'est qu'un des défis auxquels sont confrontées les personnes vivant encore à Khartoum ou revenant d'autres régions du pays », a affirmé Claire San Filippo, coordinatrice d'urgence de MSF pour le Soudan.

« L'aide humanitaire doit être intensifiée, l'accès facilité et les soins médicaux protégés pour garantir que tous ceux qui en ont besoin, à Khartoum et dans le reste du Soudan, puissent accéder aux soins de santé », a-t-elle signalé.

Vaccinations

Selon le porte-parole du chef de l'ONU, Antonio Guterres, les vaccinations contre le choléra ont commencé à Jebel Awila, le district le plus touché de Khartoum.

« L'Organisation mondiale de la santé a également livré plus de 22 tonnes métriques de fournitures de santé d'urgence et de choléra pour soutenir les efforts locaux », a indiqué Stéphane Dujarric.

Les autorités soudanaises ont déclaré le choléra comme une épidémie nationale en août 2024, avec plus de 60 000 cas et 1 600 décès enregistrés.

La guerre entre les RSF et l'armée soudanaise a tué des dizaines de milliers de personnes et déplacé 13 millions depuis son déclenchement en avril 2023.

Au moins trois millions de personnes ont fui l'État de Khartoum, mais plus de 34 000 sont revenues depuis sa reprise par l'armée ces derniers mois, selon les chiffres de l'ONU.

La plupart ont retrouvé leurs maisons dévastées par les combats, sans accès à l'eau potable ni aux services de base.