Tout remonte à novembre 2021, lors d’un match de championnat contre l’Inter Milan, où Victor Osimhen a subi un choc lors d’un duel aérien avec Milan Skriniar.

Verdict : plusieurs fractures à l’orbite de l’œil et à la pommette gauche.

Le joueur a dû rester à l’arrêt pendant deux mois après avoir reçu l’implantation de 18 vis en titane dans la mâchoire.

A son retour à la compétition, il portait un masque pour se protéger des séquelles de son opération, et même plus tard au-delà des exigences de sa convalescence il a gardé ce nouvel accessoire.

Il en a même fait finalement un élément de son apparence sur le terrain.

"Le masque me permet de me sentir en confiance lors des duels, et ne m’empêche visiblement pas d’être performant", avait déclaré l’attaquant Nigérian lors d’une interview en 2023.

Une histoire plus grande que le football

Né en 1988 à Lagos, Osimhen est issu d'une famille de six enfants. Il a perdu sa mère alors qu’il avait 12 ans.

Le jeune adolescent va grandir dans le bidonville d'Olusosun, vendant de l'eau pour aider sa famille à survivre.