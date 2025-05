Par Susan Mwongeli

Qu'est-ce qui explique les cycles de conflits qui tourmentent certaines régions d'Afrique tout au long de leur histoire mouvementée ?

Les luttes pour le pouvoir politique, les affrontements idéologiques, les tensions internes et la bataille pour les ressources ont tous joué un rôle dans cette instabilité. Pourtant, le déclencheur principal reste ce que beaucoup considèrent comme une injustice historique : la Conférence de Berlin.

En 1884, des représentants de 14 puissances européennes et des États-Unis se sont réunis dans la capitale allemande pour une rencontre qui allait changer à jamais le destin du continent.

Aucun Africain n'était présent. Aucun Africain n'a été consulté.

La Conférence de Berlin s'est arrogée le rôle de juge et de jury pour établir les règles du partage colonial de l'Afrique, déclenchant une ruée qui allait perturber des siècles de souveraineté et d'autonomie africaines.

« C'était une réunion des puissances blanches de l'époque. Afin d'éviter de s'entretuer devant les Africains, elles ont dû s'accorder sur une procédure pour acquérir des territoires sur le continent africain », explique le professeur Macharia Munene, enseignant en histoire et relations internationales à l'United States International University de Nairobi, à TRT Afrika.

D'un simple trait de plume, les puissances européennes ont tracé des lignes sur une carte, sans se soucier des peuples qui y vivaient. Ces lignes ont divisé des communautés, des cultures et des histoires.

Le résultat ? Des États fragiles, de profondes divisions ethniques et des tensions qui ont alimenté des guerres et des atrocités – du génocide rwandais aux guerres civiles au Soudan, au Libéria et en Sierra Leone, sans oublier le conflit actuel en République démocratique du Congo.

« Le chaos et les combats que nous voyons dans diverses parties de l'Afrique font partie du contrôle impérialiste externe continu », affirme le professeur Munene.

« Les colonialistes ont simplement essayé de faire croire que les Africains ne savaient rien, ne faisaient rien, n'avaient aucune histoire avant cela, et c'était délibéré. Ce n'était pas un accident ; c'était une amnésie concoctée, car une partie de la conquête consiste à convaincre les conquis qu'ils sont inutiles et n'ont aucune valeur. »

L'Afrique d'antan

Bien avant l'arrivée des puissances européennes, le continent africain était déjà une terre de civilisations florissantes.

Les récits abondent sur la richesse légendaire de Mansa Musa, le roi de l’empire du Mali. Son pèlerinage à La Mecque était si somptueux qu'il aurait dévalué l'or.

Le royaume zoulou inspirait crainte et respect, tandis que le royaume Ashanti dominait par sa puissance militaire.

Le royaume de Koush, une puissance nubienne prospère, contrôlait le commerce régional lucratif de l'or, de l'ivoire et du fer.

Les empires éthiopien et songhaï, le royaume d'Aksoum et le Grand Zimbabwe ont marqué l'histoire par leur influence.

Le royaume du Bénin était un centre majeur d'apprentissage et de commerce.

Bien que l'Afrique ait eu des frontières à cette époque, elles étaient dynamiques, façonnées par les paysages naturels, les liens culturels et les alliances, et non par les lignes rigides tracées par des étrangers.

Des comptoirs aux colonies

Avant la Conférence de Berlin, la présence européenne en Afrique se limitait principalement à des comptoirs commerciaux côtiers.

Les Portugais sont arrivés dans les années 1480, suivis des Néerlandais, des Français, des Britanniques et, plus tard, des Allemands.

À la fin du XIXe siècle, une tempête parfaite de facteurs – les avancées de la révolution industrielle, les découvertes médicales et une concurrence économique féroce – a alimenté l'intérêt soudain de l'Europe pour les territoires africains.

Avec le développement de la quinine comme protection contre le paludisme et des bateaux à vapeur capables de naviguer sur les fleuves africains, l'intérieur du continent est soudainement devenu accessible.

Engagées dans une compétition acharnée, les puissances européennes voyaient l'Afrique comme la nouvelle frontière de l'expansion impériale.

« Les Européens avaient des fusils... et les Africains, au mieux, avaient des lances et des boucliers. Ils étaient déconcertés par ce nouvel ordre imposé par l'homme blanc, et lorsque vous refusez, ils ont de gros fusils, vous êtes battus. Et quand vous êtes battus, vous finissez par vous soumettre », explique le professeur Munene.

Justification forcée

La Conférence de Berlin a été ostensiblement convoquée pour réguler le commerce le long des fleuves Congo et Niger. Cependant, son véritable objectif est vite devenu clair : établir des règles pour revendiquer les territoires africains.

Le conclave a permis à chaque puissance européenne de déclarer : « Voici notre sphère d'influence. » C'était une manière d'éviter les conflits entre Européens en s'accordant sur qui contrôlerait quelles parties de l'Afrique.

De novembre 1884 à février 1885, les délégués ont établi le principe de « l'occupation effective ».

Cette doctrine stipulait que les revendications européennes sur les territoires africains ne seraient reconnues que si elles démontraient un contrôle réel par des traités avec les dirigeants locaux, l'établissement d'une administration ou le déploiement de forces de police ou militaires.

Les participants ont également convenu du libre-échange dans le bassin du Congo et de la navigation sans entrave sur les fleuves Niger et Congo. Mais peut-être plus significativement, ils ont établi un cadre pour l'acquisition « légale » de colonies.

Les frontières arbitraires ont traversé environ 190 groupes culturels. Des royaumes anciens ont été divisés, tandis que des ennemis traditionnels ont été forcés de coexister au sein de nouveaux États coloniaux.

Entre 1884 et 1914, la part de l'Afrique contrôlée par l'Europe est passée de 10 % à presque 90 %. Cette colonisation rapide a été réalisée grâce à une combinaison de traités trompeurs, de force militaire et de l'exploitation des conflits locaux.

Diviser pour mieux régner

Les puissances européennes ont découvert qu'elles pouvaient utiliser certaines populations contre d'autres. Elles ont exploité ces divisions locales, tribales et religieuses.

De nombreux Africains se sont retrouvés à aider les Européens à coloniser d'autres Africains.

Les participants à la Conférence de Berlin ont masqué leurs ambitions impériales sous le langage de l'humanitarisme et de la civilisation.

L'article 6 de l'Acte général de la conférence engageait les puissances européennes à « veiller à la préservation des tribus indigènes et à améliorer les conditions de leur bien-être moral et matériel ».

Le roi Léopold II de Belgique, qui a obtenu un contrôle personnel sur le Congo grâce à la conférence, a prétendu agir pour des motifs humanitaires tout en établissant un régime brutal qui a causé la mort de millions de Congolais.

De même, d'autres puissances coloniales ont mis en œuvre des politiques privilégiant les intérêts économiques européens au détriment des vies et du bien-être des Africains.

Ce n'était pas seulement une question d'argent. Pendant cette période, le nationalisme a explosé, transformant le colonialisme en une compétition pour la gloire. Les missionnaires ont justifié leurs actions en prétendant apporter la civilisation et le christianisme, renforçant ainsi l'agenda colonial.

L'éveil des indépendances

Les conséquences de la Conférence de Berlin continuent de résonner à travers l'Afrique au XXIe siècle.

« En 1914, l'ensemble du continent africain avait été revendiqué par une puissance européenne ou une autre. Ils ont forcé les Africains à accepter ce que les Européens avaient décidé en Europe, ce qui signifiait créer de nouvelles identités pour les zones conquises », explique Munene à TRT Afrika.

Au milieu du XXè siècle, une vague de changement a balayé l'Afrique.

Alors que les puissances européennes s'affaiblissaient et faisaient face à des pressions mondiales après la Seconde Guerre mondiale, des mouvements nationalistes ont émergé à travers le continent.

Peu à peu, ils ont brisé l'emprise coloniale sur leurs territoires. La Libye a ouvert la voie en 1951, suivie du Soudan, du Maroc et de la Tunisie en 1956.

Le tournant est venu en 1960, connu comme « l'Année de l'Afrique », lorsque 17 pays se sont libérés de la domination coloniale.

L'élan s'est poursuivi des années 60 aux années 90, avec l'Afrique du Sud mettant fin au régime oppressif de l'apartheid en 1994.

Alors, l'indépendance a-t-elle mis fin au colonialisme en Afrique ?

« Le colonialisme n'a jamais pris fin. Et la pire partie de ce colonialisme sans fin était le contrôle mental », affirme le professeur Munene.

« Nous avons encore cette lutte continue entre ceux qui pensent qu'ils devraient consulter l'Occident ou d'autres forces externes sur tout ce qu'ils font, et ceux qui pensent que non, c'est faux, nous devrions réfléchir nous-mêmes aux solutions. Le droit d'interpréter ce qui est africain et de décider en Afrique devrait revenir aux Africains. »

Alors que les frontières coloniales arbitraires, l'exploitation persistante des ressources et les inégalités économiques continuent d'entraver le développement de l'Afrique, les paroles du secrétaire général de l'ONU, António Guterres, résonnent avec force.

« Le monde ne doit jamais oublier que l'Afrique est la victime de deux injustices colossales et cumulées : d'abord, l'impact profond du colonialisme et de la traite transatlantique des esclaves. Les racines remontent à des siècles, et les fruits amers continuent d'affecter les Africains et les personnes d'ascendance africaine à ce jour. »