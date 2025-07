Le Programme alimentaire mondial (PAM) a annoncé vendredi qu'il suspendait son aide alimentaire et nutritionnelle dans les pays d'Afrique de l'Ouest et centrale touchés par des crises, en raison des réductions de l'aide américaine, ce qui paralyse les opérations de l'organisation.

Bien que les délais varient, les stocks alimentaires devraient suffire jusqu'à environ septembre pour la plupart des pays concernés, laissant potentiellement des millions de personnes vulnérables sans aucune aide d'urgence, selon le PAM.

« Nous faisons tout notre possible pour prioriser les activités les plus vitales, mais sans un soutien urgent de nos partenaires, notre capacité de réponse diminue chaque jour. Nous avons besoin d'un financement durable pour maintenir l'approvisionnement alimentaire et garder l'espoir vivant », a déclaré Margot van der Velden, directrice régionale du PAM, à l'Associated Press.

Sept pays de la région sont concernés, avec une suspension des opérations déjà en cours en Mauritanie, au Mali et en République centrafricaine, où les stocks alimentaires ne devraient durer que quelques semaines.

Des millions de personnes affectées

La distribution d'aide a déjà été considérablement réduite dans les camps camerounais accueillant des réfugiés nigérians, selon le PAM.

Des millions de personnes devraient être immédiatement affectées, selon les données du PAM consultées par l'AP, y compris 300 000 enfants au Nigeria exposés à un risque de « malnutrition sévère, augmentant finalement le risque de décès ».

Le PAM indique qu'il a besoin de 494 millions de dollars pour couvrir la seconde moitié de 2025, mais les fonds sont totalement épuisés, le forçant à prioriser les groupes les plus vulnérables. Dans le nord et le centre du Mali, il privilégiera les réfugiés nouvellement déplacés et les enfants de moins de cinq ans.