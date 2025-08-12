Par Coletta Wanjohi

Deux fois par an, le minuscule Bécasseau maubèche entreprend un voyage extraordinaire de 16 000 km entre la Sibérie et la côte ouest de l'Afrique, dépassant ainsi la distance du plus long vol commercial sans escale au monde (15 349 km) entre New York et Singapour.

Cet oiseau migrateur de 140g réalise l'un des exploits d'endurance les plus impressionnants de la nature, accompli par une créature à peine plus grande qu'une paume d'adulte, sans les moteurs jumelés d'un avion de ligne.

Cependant, cette migration épique, ainsi que des milliards d'autres voyages d'oiseaux le long de la voie de migration afro-eurasienne, fait face à une crise croissante.

Le monde a perdu 22 % de ses zones humides depuis les années 1970, soit l'équivalent de plus d'un demi-milliard de terrains de football.

Alors que des experts en faune se sont réunis au parc national des chutes Victoria au Zimbabwe pour la 15e Conférence des Parties contractantes à la Convention sur les zones humides (COP15) du 23 au 31 juillet, ils ont été confrontés à une réalité préoccupante décrite dans le Rapport mondial sur les zones humides 2025.

Au moins 400 millions d'hectares de zones humides ont disparu depuis 1970, et près d'un quart de celles qui subsistent sont dans un état dégradé.

Voie migratoire des oiseaux

La voie de migration afro-eurasienne représente l'une des huit grandes routes mondiales que les oiseaux suivent naturellement, reliant des habitats à travers l'Afrique, l'Europe et l'Asie.

Selon l'African Wildlife Foundation, le Bécasseau maubèche parcourt une longue distance pour se reproduire en Sibérie et passer l'hiver sur les côtes ouest de l'Afrique.

La Fauvette des jardins, pesant seulement 10 g, vole deux fois par an entre le nord-est de la Sibérie et l'Afrique australe, soit un voyage de 11 300 km aller simple.

La Cigogne blanche, elle aussi, revient chaque année au même nid le long de cette route.

Trois catégories distinctes composent cette caravane migratoire : les oiseaux d'eau comme les pélicans, hérons, cigognes, flamants roses et même les manchots africains ; les oiseaux terrestres comme l'outarde à ventre noir, commune dans le Maasai Mara au Kenya, et la pintade casquée trouvée au Sahara.

Les voyageurs incluent également des rapaces – oiseaux de proie comme les vautours, aigles, faucons et buses qui occupent le sommet de la chaîne alimentaire.

Plus de 100 espèces d'oiseaux migrateurs ont été recensées rien qu'en Afrique australe, avec 35 espèces migratrices intra-africaines documentées en Afrique du Sud.

Pourtant, selon BirdLife International, un partenariat mondial d'organisations non gouvernementales œuvrant pour la conservation des oiseaux et de leurs habitats, "les oiseaux de cette voie migratoire sont parmi les plus persécutés de la planète, avec au moins 10 % menacés d'extinction".