Cela fait un peu plus de sept mois que feu Faustine Engelbert Ndugulile a été élu directeur régional pour l'Afrique à l'Organisation mondiale de la santé (OMS), un poste qu'il devait officiellement assumer en février, suscitant de grandes attentes quant à sa vision et son leadership.

Le décès soudain de Ndugulile le 27 novembre dernier a poussé l'OMS Afrique à relancer sa recherche d'un directeur régional dans un contexte mondial différent, exigeant des candidats un éventail plus large de compétences pour naviguer dans ces nouvelles dynamiques.

Des experts estiment que le retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis et certaines de ses décisions exécutives pourraient avoir des répercussions importantes sur le financement de la santé, y compris en Afrique.

« Nous faisons face à des circonstances imprévues en matière de financement de la santé mondiale. L'activité dans ce secteur change de direction plus rapidement que prévu », explique Maziko Matemba, un militant pour les droits à la santé au Malawi, à TRT Afrika.

Facteur Trump

Quelques jours après son entrée en fonction, le président Trump a signé des décrets gelant les financements étrangers et retirant le soutien financier des États-Unis à l'OMS.

Ces deux décisions ont porté un coup significatif aux programmes de santé à travers le monde, ainsi qu'à d'autres projets de sécurité et de développement.

Comme le souligne Matemba, l'OMS étant « dans une situation très difficile en ce moment », cela présage un impact majeur sur les projets de santé en Afrique.

« La tâche est claire pour le nouveau directeur Afrique de l'OMS. Parmi ses premières missions, il devra analyser le vide créé par les décisions de financement américaines, identifier les domaines critiques et déterminer quels partenaires engager pour combler ce fossé », affirme-t-il.

Pour un continent portant un lourd fardeau de maladies tout en affrontant plus de 100 urgences sanitaires chaque année, le contrôle des épidémies et le renforcement des systèmes de santé restent des priorités absolues.

Le candidat idéal

Bien qu'il soit difficile de trouver un candidat parfait pour une telle mission, Matemba estime que le prochain directeur régional de l'OMS Afrique devrait être « quelqu'un qui comprend et apprécie le fait de rejoindre l'organisation à un moment particulièrement difficile, tant au niveau mondial que régional ».

Avec un déficit de financement important à combler, les experts en santé affirment que le titulaire doit également démontrer sa capacité à mobiliser toutes les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs du secteur.

« Le candidat élu doit également être un bon diplomate et un défenseur sérieux de la santé en Afrique », suggère Matemba.

« L'une des priorités est d'inciter les gouvernements africains à augmenter leurs ressources pour la santé et à payer leurs cotisations à l'OMS Afrique. La diplomatie sera essentielle, car la plupart des pays africains ne sont actuellement pas sur la même longueur d'onde à ce sujet. »

Un autre attribut que Matemba estime essentiel pour le titulaire est le désir d'adopter les données et les innovations numériques.

« Le nouveau candidat doit également avoir une solide compréhension des systèmes de santé africains et des réalités socio-économiques et politiques diverses du continent », ajoute-t-il.

Selon Matemba, le candidat idéal serait quelqu'un qui accepte les points de vue et les idées des différents acteurs de la région, y compris la société civile, le secteur privé, les communautés et les médias.

« En fin de compte, nous voulons que les pays africains soient capables de minimiser les épidémies et de renforcer nos systèmes de santé », déclare-t-il à TRT Afrika.

Pour y parvenir, les allocations au secteur de la santé doivent être suffisantes, et les communautés doivent être bien équipées pour réduire les infections et les épidémies.

Les candidats

Quatre nations — Côte d’Ivoire, Guinée, Togo et Tanzanie — ont chacune proposé un candidat pour l'élection visant à remplacer feu Ndugulile en tant que prochain directeur régional de l'OMS Afrique.

Le candidat de la Côte d'Ivoire, le Dr N'Da Konan Michel Yao, possède un CV impressionnant avec 27 ans d'expérience en tant qu'expert en santé publique et des missions officielles dans 33 pays du continent.

Le Dr Mohamed Lamine Dramé, proposé par la Guinée, est un spécialiste de la santé publique qui espère convaincre le panel de ministres de la santé, lors des entretiens prévus en avril, qu'il peut assurer la transition de l'Afrique des crises vers la résilience sous sa direction.

Le candidat de la Tanzanie, le Professeur Mohamed Yakub Janabi, se décrit comme un cardiologue, un spécialiste de la santé publique et un innovateur désireux de tirer parti de la technologie et des partenariats internationaux pour améliorer les soins de santé dans des contextes à ressources limitées.

Le Professeur Moustafa Mijiyawa du Togo, qui a dirigé le ministère de la Santé de son pays pendant un peu plus d'un an, a pratiqué la rhumatologie pendant 25 ans et compte à son actif 150 travaux et publications, dont un livre.

Matemba retient que, quel que soit le candidat choisi parmi les quatre, « en tant que citoyens africains, nous attendrons beaucoup de lui ».

« Je pense que le nouveau directeur doit examiner la situation et rechercher un consensus sur ce qui peut fonctionner en Afrique dans l'environnement actuel, tout en encourageant le continent à revoir ses allocations budgétaires pour consacrer davantage de ressources nationales à la santé », explique Matemba.

C'est un défi que les pays du continent doivent relever – parallèlement à la lutte contre le changement climatique, les conflits internes et une série de défis socio-économiques – pour parvenir à une Afrique plus saine et prospère.