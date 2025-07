Patrick Yapo est un plasticien ivoirien passionné par les arts visuels et dont les œuvres plongent les amoureux du ‘’Beau’’ dans une contemplation quasi hypnotique.

Chacune de ses œuvres renferme un style, une histoire et un message subliminal sur les fondamentaux de la société et de ses valeurs.

Son œuvre ''Expression papier'', un tableau qui renvoie aux notions élémentaires de recyclage et de la préservation de la nature, en est la parfaite illustration.

Patrick affirme que son travail est fondé sur des concepts et que ces concepts sont orientés en peinture et en sculpture.

"Le concept Expression papier, c'est tous ces papiers jetés qui constituent des déchets et que je récupère par la suite et que je découpe pour enfin les natter ou les tresser dans le but d'en faire des œuvres. Essentiellement abstraites, mes œuvres restent virtuelles, afin de donner des effets d’illusion. Ce sont des sollicitations visuelles qui placent tout spectateur dans une ambiance optique où il est appelé à créer son propre monde avec ces composantes", explique Patrick Yapo à TRT Afrika.

Depuis 2006, le plasticien, détenteur de plusieurs qualifications dont un master 2 en arts plastiques, enseigne au quartier de Bingerville, à Abidjan, la capitale économique de Côte d'Ivoire.

Dans ce même quartier, Patrick s'évertue à transmettre sa passion pour les arts d'expression picturale de façon plus large dans son atelier de batik.

"Avec le concept Étoffe ou ce morceau de pagne, je convoque, en tant qu’artiste, l’étoffe (ce morceau de pagne), qui expose la vie humaine comme un univers de découvertes, de rencontres, d’échanges et de partage. Dans cette ambiance de vie, l’homme reste l’auteur et l’acteur principal de la scène. Il crée l’harmonie et la dynamique sociale. Et l’étoffe, elle, reste la toile de fond sur laquelle chaque personne, dans ses mouvements, dans ses déplacements, fait ou/et défait des rencontres et des découvertes, à travers des lignes, des traits, des courbes, des taches, des couleurs, des effets… qui donnent forme avec divers médiums. Cette ambiance plastique aux allures d'un monde en perpétuelle mutation nous plonge dans nos réalités traditionnelles, contemporaines…", affirme l'artiste.

Comme il est fréquent chez certains artistes, Patrick a, lui aussi, eu son mentor, son maître ou encore son modèle.

Pour Patrick, ce modèle n'est autre que Youssouf Bath, une référence mondiale dans les arts plastiques et un précurseur du Vohou-Vohou, qui consiste en l'exploitation des matériaux naturels ou de récupération.

"Jadis utilisée comme des couchettes, des portes, des fenêtres, la natte renferme des vies et des vécus. Elle va me révéler mes origines et mon identité, avant de m'offrir une richesse plastique, graphique (traits, lignes, effets, textures…) et chromatique naturelle dans ma création", étaye l'artiste.

Les œuvres que réalise Patrick sont aussi variées que complexes, tout comme elles sont modernes et engagées. Des tableaux et des sculptures, les amateurs et les critiques y trouvent leur compte.

"Personnage de mon imaginaire, le témoin du temps est ce regard que je porte sur notre société (société humaine) à travers nos habitudes comportementales. Les Témoins du Temps, ce sont également des personnages mythiques, vertus parfois de signes et symboles, de formes et de couleurs, qui font prendre conscience de nos valeurs intellectuelles, morales, artistiques, religieuses", confie Patrick.

En tant qu’artiste, Patrick Yapo se présente beaucoup plus comme un auteur qui est mu par une vision que par un engagement. Pour lui, il est simplement question de partager ce qu'il pense, ce qu'il ressent ou ce à quoi il aspire.

Régulièrement l’artiste ivoirien expose et participe à des résidences et ateliers artistiques en Afrique ou hors du continent. Il collabore aussi avec divers partenaires pour des projets de créations artistiques.