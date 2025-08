Son appel intervient dans le cadre des discussions entre la RDC et le Rwanda voisin, après que les deux pays ont signé en juin un accord de paix, à la suite d'une nouvelle flambée de violences au début de l'année lorsque les rebelles du M23 ont capturé des villes clés de l'est.

"Je lance solennellement un appel aux deux chambres du parlement pour qu'elles examinent dès que possible l'adoption d'une résolution officielle proclamant la reconnaissance du génocide commis sur notre territoire", a déclaré Tshisekedi samedi.

Il a soutenu que les décès de milliers de personnes lors des combats répondaient aux critères définis dans la Convention de 1948 sur le génocide et a promis de plaider dans les forums internationaux pour que cette qualification soit appliquée à l'est de la RDC.

RDC et Rwanda : coopération économique en perspective

L'est de la RDC, une région riche en ressources naturelles, notamment en minerais tels que le cobalt et l'or, est en proie à des groupes armés non étatiques depuis plus de 30 ans.