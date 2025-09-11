L'entrepreneuse somalienne Naima Salad, diplômée de l'Université Samsun 19 Mayıs en Turquie, a marqué l'histoire en fondant Magool, l'une des plus grandes marques de parfums en Somalie.

Après avoir obtenu son diplôme en sciences politiques et relations internationales en 2019, elle est rentrée chez elle, inspirée par ses expériences en Turquie et déterminée à apporter des changements dans son pays.

Naima a expliqué que Magool, qui signifie « parfum » en somalien, se spécialise dans les solutions de diffusion de parfum pour les espaces commerciaux tels que les bureaux, les hôtels et les magasins.

L'entreprise vend également des machines à parfumer les intérieurs et des parfums, pionnière dans un secteur qui n'existait pas auparavant en Somalie.

« J'ai été la première à lancer ce secteur. Il y a d'autres marques maintenant, mais nous restons la plus grande marque », a-t-elle déclaré fièrement.

Engagement envers la patrie

En réfléchissant à sa décision de retourner à Mogadiscio, Naima a souligné son engagement envers son pays : « Je suis somalienne. Mon pays a besoin de moi. Je suis allée en Turquie pour étudier, mais je suis revenue pour apporter l'éducation et les expériences que j'ai acquises chez moi. »

Elle a noté la transformation de Mogadiscio depuis son départ en 2013, décrivant la ville comme désormais « plus sûre et plus éclairée », avec des restaurants, des cafés et de nouvelles entreprises en plein essor.