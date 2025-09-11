Une diplômée en Turquie redessine l'industrie du parfum de la Somalie
Naima Salad a créé la principale marque de parfums, se spécialisant dans le parfum d'ambiance pour les espaces commerciaux tels que les bureaux, les hôtels et les magasins.
11 septembre 2025

L'entrepreneuse somalienne Naima Salad, diplômée de l'Université Samsun 19 Mayıs en Turquie, a marqué l'histoire en fondant Magool, l'une des plus grandes marques de parfums en Somalie.

Après avoir obtenu son diplôme en sciences politiques et relations internationales en 2019, elle est rentrée chez elle, inspirée par ses expériences en Turquie et déterminée à apporter des changements dans son pays.

Naima a expliqué que Magool, qui signifie « parfum » en somalien, se spécialise dans les solutions de diffusion de parfum pour les espaces commerciaux tels que les bureaux, les hôtels et les magasins.

L'entreprise vend également des machines à parfumer les intérieurs et des parfums, pionnière dans un secteur qui n'existait pas auparavant en Somalie.

« J'ai été la première à lancer ce secteur. Il y a d'autres marques maintenant, mais nous restons la plus grande marque », a-t-elle déclaré fièrement.

Engagement envers la patrie

En réfléchissant à sa décision de retourner à Mogadiscio, Naima a souligné son engagement envers son pays : « Je suis somalienne. Mon pays a besoin de moi. Je suis allée en Turquie pour étudier, mais je suis revenue pour apporter l'éducation et les expériences que j'ai acquises chez moi. »

Elle a noté la transformation de Mogadiscio depuis son départ en 2013, décrivant la ville comme désormais « plus sûre et plus éclairée », avec des restaurants, des cafés et de nouvelles entreprises en plein essor.

Les investisseurs étrangers, a-t-elle ajouté, montrent également une confiance croissante dans l'économie somalienne.

Naima attribue son séjour en Turquie comme un tournant important dans son parcours : « Au début, c'était difficile, mais étudier en Turquie m'a donné de grands avantages. J'ai fait de nouvelles rencontres, appris de nouvelles idées et trouvé l'inspiration pour lancer cette entreprise. »

Relations commerciales Somalie–Turquie

Elle continue de s'approvisionner en partie auprès de fournisseurs turcs, soulignant l'importance des liens commerciaux solides entre la Somalie et la Turquie.

Souriant, elle a ajouté que lorsqu'elle pense à la Turquie, l'une des premières choses qui lui vient à l'esprit est la « délicieuse cuisine » qui lui manque encore.

À travers Magool, Naima Salad ne se contente pas de bâtir une entreprise prospère, elle redéfinit également l'industrie du parfum en Somalie, prouvant comment l'éducation, la vision et la détermination peuvent transformer une inspiration en un impact national.

