Le président turc Recep Tayyip Erdogan a adressé des messages de solidarité à l'occasion de la Journée internationale de la femme lors d'un dîner du Ramadan à Istanbul, où il a remercié toutes les institutions impliquées dans l'organisation de l'événement, en particulier le ministère de la famille et des services sociaux.

Après avoir adressé ses vœux de Ramadan aux participants, Erdogan a déclaré : « J'exprime ma gratitude à toutes les institutions impliquées dans l'organisation de cet événement. J'exprime ma gratitude à toutes les femmes qui ont honoré notre table d'iftar de leur participation. Je prie Allah pour que le mois sacré du Ramadan apporte la bonté à notre nation, au monde islamique et à l'humanité tout entière ».

Hommages à la Journée de la femme

Rappelant que cette journée coïncidait avec la Journée internationale de la femme, Erdogan a ajouté : “En mon nom et au nom de mon épouse, je félicite toutes les femmes de notre pays et du monde entier à l'occasion de la Journée internationale de la femme, à commencer par nos sœurs présentes dans cette salle. J'adresse à nouveau nos messages de solidarité à toutes les femmes, à toutes les mères et à toutes mes sœurs qui luttent pour la vie et la dignité en Palestine, en Syrie, au Yémen, en Libye, en Somalie, en Afrique, en Asie, au Turkménistan et dans les différents coins de notre pays.”

Il a affirmé : “Je prie Allah de faire preuve de patience à l'égard des femmes de Gaza : Je prie Allah d'être patient envers nos mères martyres qui ont élevé leurs enfants héroïques avec le plus grand soin pour ensuite les abandonner à la terre sombre, et envers les dignes épouses qui sont la confiance de nos martyrs bien-aimés qui ont taché chaque centimètre de notre patrie de leur sang rouge.”

“Nous ne décevrons pas les mères et les épouses héroïques de nos martyrs à partir de maintenant. Nous continuerons à travailler pour éliminer le fléau du terrorisme de notre nation et à utiliser tous les moyens à notre disposition à cette fin”.

Progrès en matière de droits de la femme

Erdogan a souligné les progrès historiques de la Turquie en matière de droits de la femme : “Il convient de noter qu'alors que les droits des femmes n'étaient même pas à l'ordre du jour en Occident, les femmes ont officiellement commencé à participer à la vie professionnelle dans notre pays à partir de 1843.

Les femmes ont obtenu le droit de servir en tant que fonctionnaires en 1913. Le décret sur le droit de la famille publié en 1917 a constitué une autre étape importante. Avant même l'Occident, les femmes ont obtenu le droit de vote et d'éligibilité dans notre pays en 1934”.

Le président a souligné l'engagement de son administration en faveur des droits des femmes au cours des deux dernières décennies. Il a décrit la création de tribunaux de la famille en 2003, la fin de la discrimination fondée sur le sexe dans les relations de travail et le renforcement des protections constitutionnelles en faveur de l'égalité des sexes.

Erdogan a également détaillé la création de refuges obligatoires pour les femmes dans les grandes municipalités, la mise en œuvre du plan d'action national de lutte contre la violence domestique et l'introduction de nouveaux droits maternels concernant l'accouchement, les soins de santé et les prestations de retraite.

Erdogan a également mis l'accent sur d'importantes réformes sociales, notamment la suppression de l'interdiction du port du foulard pour garantir la liberté des femmes en matière d'emploi et de politique, les dispositions constitutionnelles établissant une discrimination positive fondée sur les principes d'égalité et la promulgation d'une législation complète sur la protection de la famille et la prévention de la violence à l'égard des femmes.

Ces mesures, a-t-il expliqué, représentent une approche systématique visant à renforcer les protections juridiques et les possibilités offertes aux femmes dans l'ensemble de la société turque.

Nouvelles initiatives

Erdogan a annoncé la création de nouveaux conseils de coordination par le biais d'une circulaire présidentielle publiée à l'occasion de la Journée internationale de la femme : “Aujourd'hui, avec la circulaire présidentielle que nous avons publiée, nous avons créé le conseil de coordination de l'émancipation des femmes et les conseils de coordination provinciaux. Avec nos nouveaux conseils, nous visons à fournir des services aux femmes de manière plus efficace”.

Il a conclu en soulignant l'engagement du gouvernement à renforcer les coopératives de femmes, à soutenir l'esprit d'entreprise des femmes par des programmes complets d'éducation et de financement, et à lutter contre la violence à l'égard des femmes “avec une approche suprapolitique et un principe de tolérance zéro”.

