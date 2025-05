L’ancien président congolais Joseph Kabila (2001 - 2019) est arrivé dimanche soir à Goma, principale ville de l’est de la République démocratique du Congo, contrôlée par les rebelles du M23/AFC, mettant fin à ses deux ans d’exil, a appris Anadolu de sources concordantes, lundi.

Ce retour intervient deux jours après une rare prise de parole vidéo de l’ancien chef de l’État depuis l’étranger, alimentant les spéculations sur ses intentions politiques.

« Nous sommes en mesure de vous annoncer maintenant que le raïs (NDLR … Joseph Kabila) est arrivé hier dans la soirée à Goma », a déclaré à l’Agence Anadolu, Emmanuel Ramazani Sharadry, secrétaire permanent de son parti PPRD.

TRT Global - RDC : L'ex-président Kabila dénonce le système judiciaire après la levée de son immunité Joseph Kabila affirme que le système judiciaire est ouvertement instrumentalisé à des fins politiques dans un pays où il est recherché pour des crimes présumés contre l'humanité. 🔗

Les porte-paroles (civil et militaire) du groupe rebelle M23 ont salué sa présence à travers des publications sur X, qualifiant Kabila de « soldat du peuple » et d’homme « respecté et respectable ».

Le chef des rebelles Corneille Nangaa a affirmé que Kabila a “fait un bon choix, plutôt que de rester en exil forcé”.

“A Goma, Joseph Kabila est le bienvenu, dans la seule partie du pays où l'arbitraire, la persécution politique, les condamnations à mort, le tribalisme, les discriminations, les discours de haine... n’existent pas”, a-t-il également affirmé sur X.

Accusé de soutenir les rebelles du M23

Ce déplacement intervient alors que Joseph Kabila fait l’objet d’accusations de soutien aux rebelles du M23/AFC qui ont pris le contrôle de plusieurs villes dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu.

TRT Global - RDC : l'immunité à vie de Kabila officiellement levée, ouvrant la voie à des poursuites L'ex-président est désormais sous la menace de poursuites devant la Haute cour militaire. Il est accusé de trahison, crimes de guerre, crimes contre l’humanité et soutien présumé à la rébellion du M23 au Nord-Kivu. 🔗

La justice militaire avait obtenu, la semaine dernière, la levée de son immunité de sénateur à vie, ouvrant la voie à des poursuites judiciaires.

Inculpé pour trahison

Il pourrait être inculpé pour trahison, participation à un mouvement insurrectionnel et crimes de guerre. Ces charges sont passibles de lourdes peines, voire de la peine capitale.

Le retour de l’ancien président à Goma, six ans après avoir transféré pacifiquement et démocratiquement le pouvoir à Félix Tshisekedi, intervient dans un contexte de tensions accrues à l’est du pays.

En attendant le procès, les autorités de Kinshasa poursuivent les enquêtes sur des présumés réseaux d’influence que “Kabila entretiendrait encore dans les milieux sécuritaires et économiques.”

Kabila avait quitté le pays en 2021.